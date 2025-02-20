Marmara’nın kirliliği yüzen adalarla önlenecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Marmara Denizi’nde 2021 yılında yaşanan müsilaj sorunun ardından oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi’ne ulaşan yayılı kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Bursa Karacabey Çapraz Çayı üzerinde ‘Yüzer Bitki Adaları’nın oluşturulması ile Marmara Denizi’nde kirliliğin ulaşmasının önüne geçilecek. DOSAB tesislerinde düzenlenen protokol imza törenine DOSAB Başkanı Levent Eski, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan katıldı.

Törende konuşan Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Bursa’da imzalanan iş birliği protokolünün çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Mudanya, Gemlik, Bandırma, Tekirdağ, Şarköy, İstanbul, Adalar, Bostancı ve Çanakkale gibi bölgelerde balıkçılar ağlarına takılan müsilaj örnekleri bildirdi. Bakanlık olarak bu süreci yakından takip ediyor ve atık su arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma seviyesine dönüştürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Ayrıca, sanayi tesislerinden ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliği azaltmak için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Turan, çevre dostu politikaların sanayiciler için de büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Çalışmanın Marmara Denizi’ne bağlanan diğer akarsular için de model oluşturacağını söyleyen Turan, tüm paydaşların çevre bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Bu tip çevresel felaketler yalnızca deniz suyu kalitesini değil, bölgedeki balıkçılığı ve tüm ekonomik faaliyetleri etkiliyor. Bu nedenle çevre konusunda daha hassas ve kararlı adımlar atmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kurumlar harekete geçti

DOSAB Başkanı Levent Eski de, iş birliği protokolünün çevre ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Bursa’nın ve Türkiye ekonomisinin önemli üretim merkezlerinden biri olan DOSAB’ın, 550’den fazla firmada 40 bini aşkın çalışanıyla yıllık 4 milyar dolarlık ihracata imza attığını vurgulayan Eski, bölgenin yalnızca sanayi üretimiyle değil, aynı zamanda sosyal projeler ve yatırımlarla da topluma değer kattığını ifade etti. Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yayılı kaynaklı kirliliğin kontrol altına alınması için 2021 yılından bu yana yürütülen çalışmalara katkı sunduklarını belirten Eski, bu doğrultuda bilimsel ve çevreci yaklaşımlar geliştirilerek Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu da Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek çevresel projede üniversitenin bilimsel katkısının büyük önem taşıdığını belirtti. Proje kapsamında Karacabey’de kurulacak yüzey bitki adaları ile bölgedeki su kalitesinin iyileştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Kırıştıoğlu, bu çalışmanın çevresel kirliliğin azaltılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Protokol kapsamında tarafların bilimsel araştırmalar, eğitim faaliyetleri ve sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirecek projeler geliştireceğini aktaran Kırıştıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sürecin koordinasyonunu üstleneceğini, DOSAB’ın gerekli finansal desteği sağlayacağını söyledi. Uludağ Üniversitesi’nin ise bilimsel değerlendirme ve uygulamaları yürüterek akademik çıktıları kamuoyuna sunacağını belirtti.