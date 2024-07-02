Paramount eğlence şirketleriyle görüşüyor: Ortak arayışında!

Paramount Global, eğlence şirketleriyle görüşmeler yapıyor. Paramount+ yayın hizmetini mevcut bir platformla birleştirmek isteyen Pramount eğer bir anlaşma sağlarsa, bu yeni bir yayın ortaklıkları dalgası başlatarak tüm medya endüstrisini daha sağlam bir zemine oturtabilir.

CNBC-e’nin aktardığına göre Paramount Global yönetimi, Paramount+'ı başka bir yayın hizmetiyle birleştirip potansiyel olarak ortak sahip olmanın her iki taraf için de anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla diğer medya ve teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle aktif görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelere aşina olan kaynaklara göre, Warner Bros. Discovery anlaşma yapmak isteyen şirketlerden biri. Max ve Paramount+'ın birleştirilmesi, bu hizmetlerin Netflix ve Disney+ gibi platformlarla daha iyi rekabet etmelerini sağlayabilir.

Warner Bros, Discovery ile görüşmüştü

Warner Bros. Discovery, bu yılın başlarında Paramount Global ile tüm şirketi kapsayan ön görüşmeler yapmıştı, ancak bu görüşmeler ilerlemedi. Paramount Global, aynı zamanda bir teknoloji platformuyla ortaklık yapmayı da değerlendiriyor. Şirketin eş CEO'su Chris McCarthy, 25 Haziran'da yapılan bir çalışan toplantısında bu konuyu dile getirdi. McCarthy, potansiyel bir teknoloji ortağı hakkında, "Onların bizim içerik ölçeğimiz yok, ancak birlikte daha fazla izleyici ve daha büyük karlar elde edebilecek güçlü bir kombinasyon oluşturabiliriz." dedi.

Hizmetlerin birleşmesi ve rekabet gücü

Yönetimin yeni düşüncesine göre birleşmiş bir yayın hizmeti, müşterilere daha çeşitli programlar sunarak iptalleri azaltabilir. Öte yandan bundle hizmeti Paramount+'ın kayıplarını Paramount Global’in bilançosundan çıkararak şirketi yeni bir sahiplik yapısına kavuşturabilir. Warner Bros. Discovery ile olası bir ortak girişim için henüz ayrıntılı bir yapı tartışılmamış olsa da, söz hakkının yüzde 50-50 şeklinde olmayacağı düşünülüyor.

Küresel abone sayıları

Warner Bros. Discovery'nin doğrudan tüketiciye yönelik işletmesi, 2023'te yıllık 103 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK elde etti, aynı hizmet önceki yıl 2,1 milyar dolar zarar etmişti. Paramount Global, 2023'te amortisman ve itfa öncesi doğrudan tüketiciye yönelik işletme gelirinde 1,67 milyar dolar zarar bildirdi, bu, bir önceki yılın 1,8 milyar dolarlık zararından daha az olsa da halen yüksek. Max'in yaklaşık 100 milyon küresel abonesi var ve bunların 52,7 milyonu ABD'de bulunuyor. Paramount+ ise ilk çeyreği 71 milyon abone ile kapattı.

Diğer potansiyel ortaklar

NBCUniversal, Paramount+ ile ortak bir girişim yapma konusunda da ilgi gösterdi, ancak görüşmeler ilerlemedi. McCarthy, potansiyel bir ortaklık hakkında, "Birlikte sunabileceğimiz hit içeriklerin hacmi muazzam olurdu ve milyonlarca izleyici çekerdi. Ayrıca, içerik dışındaki tüm masrafları paylaşırdık." dedi.

Streaming 2.0: Sektörde konsolidasyon

2019 sonundan bu yana, Paramount Global, Disney, NBCUniversal ve Warner Bros. Discovery gibi geleneksel medya şirketleri milyarlarca dolar zarar eden yayın hizmetleri başlattılar. Sektörde uzun süredir, toplam ödeyen müşteri sayısına kıyasla çok fazla yayın hizmeti olduğu konusunda bir fikir birliği var. Pek çok yönetici, sadece dört veya beş küresel hizmetin hayatta kalıp gelişebileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise mevcut platformlarla ya birleşecek ya da büyük zararlarla kapanacak. Paramount, Max veya Peacock ile ortak bir girişim anlaşmasına varırsa, dışarıda kalan hizmetinlerin de kendi anlaşmasını yapması için ek baskı olacaktır.

Medya şirketlerinin stratejileri

Medya şirketleri artık paketler ve ortaklıklar aracılığıyla yayın içeriğini daha iyi paraya çevirmeye odaklanıyor. Disney ve Warner Bros. Discovery, rakip yayın hizmetlerine içerik lisansı vermeye daha istekli hale geldi. Comcast, Peacock, Netflix ve Apple TV+'ı kablo, geniş bant ve mobil müşterileri için aylık 15 dolara paketledi. Disney ve Warner Bros. Discovery, yaz aylarında yayın hizmetlerini paketlemeyi planladıklarını açıkladılar.

Tek uygulama deneyimi

Geleneksel medya liderleri arasında mevcut içeriğin daha iyi paketlenmesinin tüm endüstri için daha karlı olabileceği konusunda yaygın bir ortak görüş var. İçeriğin daha fazla paketlenmesi veya pencereleme yapılmasının dezavantajı müşteri karmaşası olabilir. Artan karma tekliflerle müşteri memnuniyetsizliği artabilir.

Birçok medya yöneticisi, Peacock, Paramount+, Max ve Disney'in programlarını tek bir uygulama içinde birleştirebileceğini düşünüyor. Disney'in, eğlence yayıncılığı sektöründeki görece hakim konumu göz önüne alındığında, bu uygulamanın sahibi olma olasılığı en yüksek şirket olacağı düşünülüyor. İçeriğe katkıda bulunan her medya şirketi, geliri paylaşabilir. Ancak şirketler arası rekabet ve gerilimler böyle bir ürünün bir araya getirilmesini zorlaştırabilir. Max ve Disney bir paketleme anlaşması yaparken, Comcast ve Disney arasındaki ilişkiler uzun süredir gergin. İki taraf, Hulu'nun Disney'in tam kontrolünü ele geçirmesi için bir ortak girişimi çözmeye çalışıyor.