ABD Ordusu yeni katı roket motoru talep etti

Defence Turk'ten alınan bilgilere göre, Ukrayna ve Orta Doğu’daki süren savaşlar nedeniyle roket motorlarına olan talep dünya çapında artıyor. Dünya çapında giderek artan savunma ihtiyacı ve bütçeleri kapsamında başta Avrupa olmak üzere diğer ordular da gelecekteki çatışmaların çok daha fazla roket ve füzeye ihtiyaç duyacağının bilincinde. Bu durum, ateş gücü hacmini tanımlamak için “affordable mass” olarak adlandırılan yeni bir doktrininin parçası olarak görülmekte. Düşük maliyetli, geniş ölçekte üretilebilen ve etkin şekilde konuşlandırılabilen sistemleri tanımlayan bu doktrin bağlamında yeni katı roket motoru, Ukrayna’da da yoğun olarak kullanılan HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) topçu sistemine 30 adede kadar roketin yüklenebilmesine olanak sağlayacaktır. HIMARS sistemi halihazırda 6 adet GMLRS roketi ya da 1 adet ATACMS roketi taşıyabilmektedir.

"Anduril, geleneksel alüminize itici gaz ve ALITEC yakıtını kullanarak roket motorları üretecek"

Reuters tarafından yapılan habere göre programın bir parçası olarak Anduril, geleneksel alüminize itici gaz ve ALITEC yakıtını kullanarak roket motorları üreteceğini ve test edeceğini söyledi. Anduril, ALITEC itici yakıtının roket motorunun performansını artıracağına ve boyut, ağırlık ve güç taleplerini azaltırken menzili geliştireceğini belirtiyor. Ayrıca şirket, bunun yakın zamanda alınan 14.3 milyon dolarlık Savunma Üretim Yasası ihalesi ve şirket tarafından yapılan 75 milyon dolarlık yatırımla desteklendiğini de söyledi.

Anduril’den İHA savunma sistemi

2024 Ekim ayında Pentagon ile Anduril Industries ABD güçlerini İHA saldırılarına karşı koruyacak yeni sistemin tedariki için 250 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Bu bağlamda sözleşme kapsamında, ABD Savunma Bakanlığı 500 adet Roadrunner otonom hava aracının yanı sıra firmanın düşman sistemlerini karıştırmak için uçaklara entegre edilebilen taşınabilir Pulsar elektronik harp kabiliyetini de tedarik edecek. Böylece sistemin, uçaklara entegre edilerek düşman sistemlerini karıştırma ve bozma işlevi görmesi amaçlanmakta.