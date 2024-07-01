ABD’den İHA’lara karşı yüksek enerjili lazer ekspedisyon tatbikatı

Army Recognition tarafından yapılan habere göre 4 Nisan 2024 tarihinde, ABD Deniz Piyadelerine ait High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV), DRS RADA Technologies tarafından üretilen Multi-Mission Hemispheric Radar (MHR) ile donatılmış olarak yüksek enerjili lazer ekspedisyon tatbikatına katıldı. Bu bağlamda tatbikat, Arizona’nın Wellton yakınlarındaki taktik havaalanında düzenlenen Weapons and Tactics Instructor (WTI) Course 2-24’ün bir parçasıydı. WTI, ileri düzeyde taktik eğitim sağlayarak gelişmiş hava sistemlerinin ve taktiklerinin kullanımını artırmayı amaçlayan bir kurstur.

MADIS programı, deniz piyadeleri operasyonları için kritik öneme sahip

Marine Air Defense Integrated System (MADIS), ABD Deniz Piyadeleri tarafından geliştirilen kapsamlı bir hava savunma girişimidir ve özellikle insansız hava araçları (İHA) tehditlerinin tespitini, takibini ve etkisiz hale getirilmesini amaçlar. Program, DRS RADA tarafından geliştirilen Multi-Mission Hemispheric Radar (MHR) gibi ileri radar teknolojilerinden faydalanır. Bu radarlar 360 derece kapsama ve üstün hedef takip kabiliyetleri sunar. Ek olarak radarlar, Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) ve MRZR gibi çeşitli platformlara entegre edilerek MADIS ve Light-MADIS varyantları oluşturulur. MADIS programı, acil operasyonel bir ihtiyaçtan resmi bir programa dönüşmüş olup, deniz piyadeleri operasyonları için kritik öneme sahiptir. MADIS programı, Deniz Piyadelerinin modern tehditlere karşı yeteneklerini önemli ölçüde artırmaktadır. Gelişmiş ve mobil hava savunma sistemleri sağlayarak, deniz piyadelerinin çeşitli operasyonel ortamlarda düşman İHA’ları, sabit kanatlı dronelar ve diğer hava tehditlerini etkili bir şekilde tespit etmelerine ve etkisiz hale getirmelerine olanak tanımaktadır. Ayrıca gelişmiş radar sistemlerinin, Humvee ve JLTV gibi taktik araçlara entegrasyonu, deniz piyadelerinin hareket halindeyken de durumsal farkındalığını korumalarını sağlamaktadır. Bu yetenek, deniz piyadelerinin dağıtımları sırasında birliklerini korumak, operasyonel etkinliklerini artırmak ve düşman ortamlarda hayatta kalabilirliklerini artırmak için kritik öneme sahiptir.

Multi-Mission Hemispheric Radar (MHR)

Multi-Mission Hemispheric Radar (MHR), drone karşı sistemi (Counter-Unmanned Aircraft Systems, C-UAS), çok kısa menzilli hava savunma (Very Short-Range Air Defense, VSHORAD), C-RAM (Counter-RAM/Roket, Havan ve Topçu Mühimmatı Önleme) Sistemi ve hemisferik gözetim dahil olmak üzere çeşitli operasyonel görevler için tasarlanmış yüksek teknoloji radar sistemidir. Bu ileri pulse-Doppler yazılım tabanlı S-band radar platformu, Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) anten ve Gallium Nitrit (GaN) amplifikatörlerle donatılmış olup, üstün yönetim mimarisi ve 4D işleme kapasiteleri sunar.

MHP radarı, radar dolaylı ateşlere ve alçak irtifadan gelen tehditlere karşı uyarıyor

MHR radarı, yer ve deniz uygulamaları için hareket halinde ve sabit durumda geniş bir operasyonel görev yelpazesini sunmaktadır. C-UAS ve VSHORAD görevleri için, sınıf 1 mikro-İHA’ları da dahil olmak üzere tüm hava tehditlerine karşı görev yapmaktadır. C-RAM ve keşif gözetleme görevlerinde, radar dolaylı ateşlere ve alçak irtifadan gelen tehditlere karşı uyarır, kaynak noktasını (POO) ve etki noktasını (POI) belirler. Hemisferik gözetim için ise, aynı anda hava ve kara tehditlerini tespit ve takip edebilir.

Multi-Mission Hemispheric Radar (MHR), durumsal farkındalığı, savaş sağlamlığı ve geniş bir operasyonel görev yelpazesini etkin bir şekilde yerine getirme yeteneği ile dikkat çekmektedir. Bu tatbikat ve radar teknolojisindeki sürekli ilerlemeler, deniz piyadelerinin taktik üstünlüğünü koruma ve operasyonlarının güvenliğini ve etkinliğini sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyar.