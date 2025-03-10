ASELSAN’ın lazer silahı GÖKBERK “hızlı dronları” da imha etti

Mehmet KAYA/ANKARA

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, mobil bir lazer (yönlendirilmiş enerji silahı) olan GÖKBERK’in hard-kill ve soft kill imha kabiliyetinin altı çizilerek, “Daha önce döner kanatlı ve sabitli kanatlı kamikaze İHA’lara karşı etkinliği kanıtlanan GÖKBERK, son olarak muharebe alanındaki güncel asimetrik tehditlerden olan FPV dronlara karşı da test edildi. Yürütülen test çalışmalarında GÖKBERK sistemiyle, FPV tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhası başarıyla gerçekleştirildi” denildi.

Yapay zeka teknolojisi de kullanılan GÖKBERK ÇELİKKUBE’nin de bir bileşeni

ASELSAN’ın GÖKBERK’i, ÇELİKKUBE’nin bir bileşeni olarak geliştirme çalışmaları yürüttüğü belirtilen açıklamada, şirketin tespit ve sinyal karıştırma gibi yeteneklerle geliştirdiği İHTAR platformu ile lazer silahının 6x6 araç ile mobil intikal yeteneğine sahip olarak tasarladığı vurgulandı. TÜBİTAK BİLGEM başta olmak üzere, çok sayıda aktörün katıldığı proje kapsamında, yapay zeka destekli algoritmaların da kullanıldığı belirtilen GÖKBERK’te, lazer silahı ile hard-kill, karıştırıcıyla da soft-kill imha yapılabildiği bildirildi.

Sistem, çok hassas hedef takibi, yapay zeka destekli takip ve teşhis, 7/24 çalışma, verimli enerji tüketimi ile askeri üsler, havaalanları, enerji santralleri, petrol rafinerileri gibi sabit tesislerin savunulmasında kritik rol üstlenebileceği vurgulandı.