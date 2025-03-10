Japonya’da iflasların artması bekleniyor

Japonya’da iflas eden şirket sayısı yıllık bazda artışını şubat ayında da devam ettirdi; böylece üst üste 34'üncü ayda da artış kaydedildi. 2024 mali yılında (Nisan 2024- Şubat 2025) vaka sayısının 11 yıl sonra ilk kez 10 bini aşması bekleniyor.

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 768 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı geçen yıl aynı ay 734 seviyesinde bulunuyordu.

Bu, sayının bir önceki yılın aynı ayını geçtiği 34'üncü ay oldu ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en uzun süre oldu.

Ayrıca vaka sayısı 17 ay üst üste 700'ün üzerinde kalarak 2020'li yıllar için en yüksek seviyeyi gördü.

2024 mali yılı için kümülatif toplam vaka sayısı 9 bin 195'e ulaştı. Toplam sayı 2023 yılındaki 8 bin 881 vakayı aşarken, 2024 mali yılının tamamında ise 2013 yılındaki 10 bin 102 vakadan 11 yıl sonra ilk kez 10 bini aşması bekleniyor.

Toplam iflas yükümlülükleri yüzde 22,9 artışla 167,3 milyar yene ulaştı.