  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. Bakan Şimşek: Bayraktar KIZILELMA’nın başarısı Türkiye için gurur verici
Takip Et

Bakan Şimşek: Bayraktar KIZILELMA’nın başarısı Türkiye için gurur verici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Bayraktar KIZILELMA’nın başarısı Türkiye için gurur verici
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin, "Küresel havacılık için dikkat çekici bir dönüm noktası ve Türkiye için gurur verici bir başarı." ifadelerini kullandı.

Şimşek, konuya ilişkin paylaşımda, şunları kaydetti:

"Küresel havacılık için dikkat çekici bir dönüm noktası ve Türkiye için gurur verici bir başarı. Bir zamanlar bilim kurgu gibi gelen, Star Wars ile özdeşleştirdiğimiz bir çağda, gelişen mühendislik kabiliyetimizin güçlü bir kanıtı."

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Gelir vergisi güncellenmezse milyonlarca çalışan zarardaVergi Uzmanı Ozan Bingöl: Gelir vergisi güncellenmezse milyonlarca çalışan zarardaEkonomi

 

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildiGüney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildiGündem

 

Savunma Sanayi
Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada ilk: Jet motorlu uçağı havada tam isabet vurdu!
Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada ilk: Havada tam isabet vurdu!
HIZIRREİS denizaltısı Türk Donanması’nda hizmete girdi
HIZIRREİS denizaltısı Türk Donanması’nda hizmete girdi
ABD donanması yeni fırkateyn projesini durdurdu
ABD donanması yeni fırkateyn projesini durdurdu
ABD’li uzmanlardan SARSILMAZ’a tam not: SAR9 serisi zirvede
ABD’li uzmanlardan SARSILMAZ’a tam not: SAR9 serisi zirvede
Birleşik Krallık, Ajax araçlarının kullanımını geçici olarak rafa kaldırdı
Birleşik Krallık, Ajax araçlarının kullanımını geçici olarak rafa kaldırdı
Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolarlık sözleşme imzalandı
6.5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE