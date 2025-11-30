Bakan Şimşek: Bayraktar KIZILELMA’nın başarısı Türkiye için gurur verici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin, "Küresel havacılık için dikkat çekici bir dönüm noktası ve Türkiye için gurur verici bir başarı." ifadelerini kullandı.

Şimşek, konuya ilişkin paylaşımda, şunları kaydetti:

"Küresel havacılık için dikkat çekici bir dönüm noktası ve Türkiye için gurur verici bir başarı. Bir zamanlar bilim kurgu gibi gelen, Star Wars ile özdeşleştirdiğimiz bir çağda, gelişen mühendislik kabiliyetimizin güçlü bir kanıtı."