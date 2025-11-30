Bakan Şimşek: Bayraktar KIZILELMA’nın başarısı Türkiye için gurur verici
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin, "Küresel havacılık için dikkat çekici bir dönüm noktası ve Türkiye için gurur verici bir başarı." ifadelerini kullandı.
Şimşek, konuya ilişkin paylaşımda, şunları kaydetti:
"Küresel havacılık için dikkat çekici bir dönüm noktası ve Türkiye için gurur verici bir başarı. Bir zamanlar bilim kurgu gibi gelen, Star Wars ile özdeşleştirdiğimiz bir çağda, gelişen mühendislik kabiliyetimizin güçlü bir kanıtı."
A remarkable milestone for global aviation and a proud achievement for Türkiye.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 30, 2025
A strong testament to our advancing engineering capability in an era that once felt like science fiction - the kind we once associated with Star Wars. https://t.co/YFrWhCt7yG