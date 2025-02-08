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BAYKAR İtalyan Piaggio için sendikalarla masaya oturdu! Altın hisse için yol aranıyor

Türk savunma devi BAYKAR, İtalyan şirket Piaggio Aerospace’i satın alma süreci kapsamında sendikalarla masaya oturdu. Sendikalar, sanayi planı ve istihdam güvencesi konusunda garanti istedi. Anlaşma kapsamında, “golden power” (altın hisse) konusunda nasıl yol izleneceğinin netleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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BAYKAR İtalyan Piaggio için sendikalarla masaya oturdu! Altın hisse için yol aranıyor
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Türk devi BAYKAR, İtalyan savunma sanayi öncüsü Piaggio için sendikalarla masaya oturdu. BAYKAR’ı, Genel Müdür Haluk Bayraktar temsil etti. Toplantı, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı’nın 27 Aralık 2024’te onayladığı ön anlaşma çerçevesinde yapıldı.

İş hukuku açısından prosedürler belirlenecek

Villanova d’Albenga’daki üretim tesisine sahip olan Piaggio Aerospace, Aralık 2018’den bu yana kayyum yönetiminde bulunuyor. Toplantı, iş hukuku açısından gerekli prosedürlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketin Piaggio Aerospace’e yatırım yapma konusundaki kararlılığını vurguladı. Toplantıda, Piaggio Aerospace’in Baykar’ın stratejisindeki rolü ve gelecekteki üretim planları hakkında netlik talep edildi.

Sendikalar istihdam garantisi istiyor

İtalyan işçi sendikaları, sanayi planı ve istihdam güvencesi konusunda garanti talep etti. Türkiye’nin en büyük insansız hava aracı üreticisi olan Baykar, Piaggio Aerospace sürecinde kritik bir aktör konumunda bulunuyor.

“Golden power” (altın hisse) için yol aranıyor

Ayrıca, sivil ve askeri havacılık alanında üretim yapan Piaggio Aerospace’in devlet kontrolündeki “golden power” (altın hisse) uygulaması kapsamında nasıl bir yol izleneceğinin netleşmesi bekleniyor.

BAYKAR Piaggio ile insanlı hava aracı alanına girecek

Selçuk Bayraktar tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, “İtalya’nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a satışına “İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı” tarafından onay verildi. Böylece Avrupa’da yürüteceğimiz insanlı hava araçları faaliyetleri de başlamış olacak.” ifadelerine yer verilmişti

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