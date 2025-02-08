Türkiye’ye olası Meteor füzesi satışı Atina’yı harekete geçirdi: Miçotakis, Macron'u arayıp sordu

Yunan Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, 4 Şubat salı günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Türkiye’ye olası Meteor füzesi satışı hakkında bilgi istedi.

Fransa görüşmeleri doğruladı

Macron, Londra’nın girişimiyle bu konuda temaslar yürütüldüğünü doğruladı. Ancak görüşmenin içeriğine dair daha fazla detay paylaşılmadı.

Fransız diplomatik kaynakları, Yunanistan-Fransa ilişkilerinin stratejik doğasına dikkat çekerek, 2021’de imzalanan savunma anlaşmasının karşılıklı destek maddesine dikkat çekti. Bu anlaşma, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda askeri yardımı da içeren bir iş birliğini kapsıyor.

Atina gelişmeleri yakından izliyor

Türkiye’ye Meteor füzesi satışı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmenin Atina tarafından yakından takip edildiği ve Yunanistan’ın Fransa ile koordinasyonunu artırabileceği değerlendiriliyor.

Meteor füzesinin özellikleri neler?

Meteor füzesi, öncelikle MBDA tarafından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile işbirliği içinde geliştirilen son teknoloji ürünü bir Görsel Menzil Ötesi Havadan Havaya Füze (BVRAAM).

Füze, uçuşu boyunca sürekli itiş gücü sağlayan benzersiz bir katı yakıtlı ramjet motoruna sahip.

Bu tasarım, olağanüstü hıza (Mach 4'ten daha yüksek) ve hedeflerin kaçmasını zorlaştıran geniş bir Kaçışsız Bölge'ye (No Escape Zone) katkıda bulunuyor.

Meteor füzesi 100 kilometreyi aşan bir operasyonel menzile sahip ve optimum koşullar altında potansiyel olarak 300 kilometreye kadar ulaşabilir ancak kesin maksimum menzil ayrıntıları genellikle gizli veya kamuya açıklanmıyor.