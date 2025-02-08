Alman tankı Leopard 3 ‘süper silah’ ile donatılacak! İlk sözleşme yapıldı

Alman savunma devi Rheinmetall Leopard 3 tankı için 130 mm'lik 'süper silah' tasarlıyor. Almanya Savunma Bakanlığı, muharebe tankının için ilk sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. Yeni nesil Leopard 3 tankı, mevcut Leopard 2A8 modelinin doğrudan bir versiyonu olmayacak. Önemli teknolojik ve operasyonel iyileştirmeler içerecek.

Rheinmetall tarafından üretilecek toplarla donatılacak

Leopard 3’ün, Rheinmetall tarafından üretilen 130mm top ile donatılması bekleniyor. Bu silah sistemi için en az üç farklı 130mm mühimmat modelinin geliştirilmesi amacıyla da sözleşmeler yapıldı.

Ateş gücü ile yeni tip zırhları delebilecek

Silah, boyutu nedeniyle daha fazla ateş gücüne ve daha uzun menzile sahip olacak. Mühimmat, yeni tip zırhları delebilecek. Bu nedenle mermiler daha ağır olacak ve Leopard 2'nin topunun manuel olanından farklı olarak otomatik yükleme sistemine sahip olacak.

Tankın atış kontrol sistemi ve isabet mekanizması için Almanya Savunma Bakanlığı, Hensoldt ve KNDS Deutschland şirketleriyle çalışmalara başladı. Hensoldt, tüm Leopard 2 modelleriyle uyumlu olacak şekilde otomatik saha ayarlama sistemleri geliştirirken, KNDS Deutschland, namlunun doğruluğunu etkileyen termal faktörleri dengelemeye yönelik çalışmalar yapacak.

Projeye ilişkin sürecin Kasım 2026’ya kadar tamamlanması hedefleniyor. Leopard 3’ün 2030’ların başında envantere girmesi bekleniyor. Almanya, bu yeni nesil tank ile askeri gücünü modern teknolojilerle güçlendirirken, aynı zamanda Avrupa savunma stratejisine de yön vermeyi amaçlıyor.