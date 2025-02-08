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Amerikan futbolu topu şeklinde drone! Meskûn mahal savaşında 'kinetik göz' olacak

ABD’li savunma şirketi XDOWN, savaş dönemlerinde hızlı konuşlandırma için Amerikan futbolu topu şeklinde dron geliştirdi. Fırlatılarak harekete geçen dron, oval bir şekle sahip ve “at ve unut” hava aracı olarak tasarlanırken meskûn mahal savaşında da 'kinetik göz' olarak kritik rol oynayabilecek.

Haber Merkezi
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Amerikan futbolu topu şeklinde drone! Meskûn mahal savaşında 'kinetik göz' olacak
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Amerikalı savunma şirketi XDOWN, Amerikan futbolu topu şeklinde drone geliştirdi. Şirket, savaş durumlarında hızlı konuşlandırma için tasarlanmış çok amaçlı, hafif, fırlatılabilir bir taktik drone olan PS Killer'ı (PSK) tanıttı.

Fırlatılarak harekete çekiyor

İlginç tasarımıyla dikkat çeken drone basit bir düğme ile etkinleştiriliyor ve tıpkı bir futbol topu gibi fırlatılarak harekete geçiyor. XDOWN, PSK'nın ABD ordusuna gelişmiş hava destek sistemleri sağlamak amacıyla geliştirdiği hava aracı Amerikan futbolu topuna benzer oval bir şekle sahip ve “at ve unut” dronu olarak tasarlandı.

Menzili ve hızı dikkat çekiyor 

Drone iki saniye içinde tamamen çalışır hale geliyor. PSK, 40 milin (64 kilometre) üzerinde bir menzile sahip ve 135 knot (saatte yaklaşık 155 mil veya 250 kilometre) hıza ulaşabiliyor. Ağırlığı 800 gram olarak tasarlandı.

Meskûn mahal savaşı senaryolarında kritik görev alabilir

Tasarım, kolay tespit edilmeden görevleri yerine getirmesini sağlayan stealth teknoloji ve sürü yeteneklerini içeriyor. PSK çeşitli kinetik ve gözetleme faydalı yükleri ile donatılabiliyor, bu da meskûn mahal savaşı senaryolarında kritik görev alabileceği anlamına geliyor.

Keşif yapıyor ve keskin nişancı mevkilerini hedef alıyor

Baş üstü keşif görevlerini yerine getirebiliyor veya düşman keskin nişancılarını ve müstahkem mevkilerini hedef alarak ikincil hasarı en aza indirebiliyor.

PSK, düşman insansız hava araçlarını engelleyebilir ve daha geniş askeri sistemlere entegre edildiğinde ek bir hava savunma katmanı sağlayabilir. (GDH)

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