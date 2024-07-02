Boeing'den ABD Ordusu’na CH-47F Block II helikopteri teslimatı

Boeing, ilk CH-47F Block II Chinook helikopteri ile ABD Özel Harekât Komutanlığı’na (SOCOM) yeni teknolojiler ve performans iyileştirmeleri sunmaya devam ediyor. Şirket, ABD Ordusu’na ilk CH-47F Block II Chinook helikopterini teslim etti. Bu teslimat, Ordunun filosundaki 465 adet Chinook helikopterini yeni Block II konfigürasyonuna yükseltme planının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

CH-47F Block II, geliştirilmiş bir aktarma organı, güçlendirilmiş bir hava çerçevesi ve iyileştirilmiş bir yakıt sistemi dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler sunuyor. Bu yükseltmeler, helikopterin maksimum brüt ağırlığını 4,000 pound artırırken, neredeyse tüm yükler için görev yarıçapını da genişletiyor. Yeni tasarım ayrıca gelecekteki teknoloji yükseltmelerine de izin vererek, uçağın değişen savaş gereksinimlerine uyumlu kalmasını sağlıyor.

Chinook Block II programı

Block II helikopterleri yalnızca günümüzün ağır kaldırma gereksinimlerini karşılamakla kalmıyor aynı zamanda uzun vadeli ağır kaldırma gereksinimlerini karşılamak için ek gelecekteki yükseltmelere izin veren yapısal ve tasarım iyileştirmeleri sağlıyor.

Aviyonik açık sistem mimarisi ve görev sistemleri entegrasyonu gibi yeni nesil teknolojilere yapılan önemli yatırımların, Ordu’nun Ortak Tüm Alan Harekâtlarında başarılı olması için kritik bir avantaj olan belirleyici üstünlük sağlayacağı ifade edilmekte. Yapısal iyileştirmeler ve araç güç yükseltmeleri, Chinook’u önümüzdeki on yıllar boyunca büyük ölçekli muharebe operasyonları da dahil olmak üzere tüm görevlerde savaşmaya ve kazanmaya hazır tutacak.