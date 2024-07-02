Roketsan’dan pick-up’a CİRİT Füzesi entegrasyonu

Türk savunma sanayii, ortaya koyduğu çözümler ile sahadan gelen ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Roketsan, zırhlı pick-up bir araç üzerine CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile beraberindeki sistemlerin entegrasyonunu gerçekleştirdi. Güvenlik birimlerinin kullanımına sunulan CİRİT Füzeli Zırhlı Pick-Up, özel görevler için ortaya konulan özel ihtiyaçlar kapsamında geliştirildi.

Zırhlı pick-up’ta; atışa hazır 4 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, hem keşif/gözetleme hem de CİRİT Füzesi için ihtiyaç duyulan lazer işaretleme ihtiyaçları için ASELSAN KARAKURT Elektro-Optik Sensör Sistemi, elektronik harbe karşı Anti-Jam GNSS ve gelişmiş kullanıcı konsolları bulunuyor.

Tekerlekli ve paletli tipteki zırhlı araçlara göre oldukça hafif bir yapıda olan CİRİT Füzeli Zırhlı Pick-Up’ın, özellikle ‘vur-kaç’ operasyonlarında aktif olarak kullanılması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, yurt dışında bölücü örgüt mensupları tarafından kullanılan araçları genellikle savaş uçakları veyahut SİHA’lar ile imha ediyor. Bu görevler için hareket kabiliyetleri sınırlı olan nispeten ağır zırhlı araçlar tercih edilmezken, CİRİT Füzeli Zırhlı Pick-Up ile bu alanda bir alternatif ortaya konulmuş oldu.

CİRİT Lazer Güdümlü Füze

Hava, kara ve deniz platformları tarafından yoğun olarak kullanılan CİRİT Füzesi; 8 kilometre menzile, 1.9 metre uzunluğa, 15 kilogram ağırlığa, 70mm çapa ve yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip. Yüksek infilaklı, çok maksatlı veyahut termobarik harp başlığı seçeneklerini bünyesinde barındıran CİRİT, hafif zırhlı araçlara karşı etki gösterebiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirişen KARAKURT Elektro-Optik Sensör Sistemi ise hem gündüz görüş hem de termal kameralara sahip. Bu sayede gece ve gündüz şartlarında kesintisiz görev yapabilen KARAKURT, lazer hedef işaretleme kabiliyetine de sahip.

Otomatik hedef ve nesne takibi gerçekleştirebilen KARAKURT, 20 kilometre menzilli bir lazer mesafe ölçer ile donatıldı.

CİRİT Füzesi, tanksavar füzeleri ile 70mm’lik roketler arasındaki boşluğun doldurulması amacıyla geliştirildi. Roketsan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan CİRİT’i birçok ülkeye de ihraç etti.

KARAKURT Elektro-Optik Sensör Sistemi

ASELSAN tarafından geliştirişen KARAKURT Elektro-Optik Sensör Sistemi ise hem gündüz görüş hem de termal kameralara sahip. Bu sayede gece ve gündüz şartlarında kesintisiz görev yapabilen KARAKURT, lazer hedef işaretleme kabiliyetine de sahip.

Otomatik hedef ve nesne takibi gerçekleştirebilen KARAKURT, 20 kilometre menzilli bir lazer mesafe ölçer ile donatıldı.