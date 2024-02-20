Bursa, savunma sanayinde konsorsiyumlarla büyüyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 2013 yılında kurulan ve 140 üyesi bulunan Bursa Uzay-Havacılık-Savunma Kümelenmesi (BASDEC) gelinen noktada operasyon hizmetlerini aşarak yarı mamul, alt veya üst sistem, tam mamul gibi ürün üretme aşamaya geldi. Bu yıl üçüncü UR-GE’sini de kurmaya hazırlanan BASDEC, bundan sonraki yol haritasını uzay, havacılık ve savunma sanayi alanında ‘konsorsiyumlarla büyüme’ olarak belirledi. BASDEC bünyesinde 5 firmanın bir araya gelerek 2022 yılında kurduğu ilk konsorsiyum olan Ozan Mayın Dedektörü Konsorsiyumu, Comit Mühendislik A.Ş. olarak şirketleşerek TÜBİTAK/BİLGEM’in geliştirdiği Elektronik Mayın Dedektörü’nü üretmeye başladı.

ASDEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, hedeflerinin askeri ve sivil uzay, havacılık ve savunma sektörlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü sistemin BASDEC üyesi firmalar tarafından üretilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Dr. Hatipoğlu, “Amacımız her projeye özel sektörün de katılması, üniversitelerde yapılan çalışmaların dünya çapında ticarileşmesini sağlamak. Bu nedenle konsorsiyumların kurulmasını destekliyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında 5 firmanın katılımıyla Ozan Mayın Dedektörü Konsorsiyumu’nu kurduk. Comit Mühendislik A.Ş. adı altında kurulan konsorsiyum TÜBİTAK/BİLGEM’in geliştirdiği Elektronik Mayın Dedektörü’nü üretmeye başladı. İlk adımda Milli Savunma Bakanlığı’ndan ilk parti sipariş alındı. Ayrıca, uluslararası ihalelere ve yerli ihalelere girerek satış ağını genişletmeye devam etmektedir.

İkinci konsorsiyum İHA motoruna

Firmaların uzay, havacılık ve savunma sanayi alanındaki projeleri tek başına yürütebilmesinin hem zaman, hem maliyet hem de finansa erişim anlamında zor olduğunu vurgulayan Dr. Hatipoğlu, küme kapsamında oluşturulacak iş geliştirme birimi ile yeni projelerde daha fazla yer alabileceklerini aktardı. Küme üyelerinden Alida Motor’un 45 HP hava soğutmalı içten yanmalı motoru geliştirip üreterek pazara sunduğunu ve Pakistan Hava Kuvvetleri ile Amerika’da bir uçuş okuluna üretim yaptığını hatırlatan Dr. Mustafa Hatipoğlu, bu üretimi geliştirmek ve pazar payını artırmak için yeni bir konsorsiyum kurduklarını anlattı. Hatipoğlu, “Alida’nın geliştirerek ürettiği, her silindiri ayrı çalışan, patentli Seçmeli Silindir Radyal Motorun İHA’larda ve küçük uçaklarda kullanılan motorların yerini almasını hedefliyoruz. Hedefimiz motoru ticari hale getirmek. Bu kapsamda bir TÜBİTAK/TEYDEB projesi yazılıyor. Konsorsiyum içinde Alida Motor tasarımı ve üretimi yapacak. Mert Yazılım firmamız yazılımla ilgili kısımları geliştirecek. BUTEKOM’da kompozit parça üretimi, MESYEB’deki asansör test merkezinde de motorun testinin yapılmasını planlıyoruz. MFK ise projenin parça üretimi ve finansmanını üstlenecek” diye konuştu.

Firmaların yetenekleri bir araya getiriliyor

Küme bünyesindeki mühimmat parçaları, dolum makineleri gibi yeteneklere sahip firmaları da bir araya getirerek Mühimmat Üretimi Konsorsiyumu oluşturmak istediklerini anlatan Mustafa Hatipoğlu, Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlarda firmaları bir araya getirerek yerli üretimi güçlendirmek istediklerini aktardı. Hatipoğlu, karakol görevi yapacak özellikli bir dron projesi alanında da bir konsorsiyum planladıklarını duyurdu. Türk Havayolları Teknik bünyesindeki offset çalışmaları kapsamında küme olarak yer aldıklarını ifade eden Hatipoğlu, ayrıca savunma sanayinde siber güvenlik konusunda da çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Hatipoğlu ayrıca SSB’nın askeri ve sivil amaçlı Hidrojen Yakıt Hücresi Üretimi ve Hidrojen Depolama Projesi kapsamında BASDEC üyesi firmaların proje envanterine girmelerinin sağlandığını bildirdi.



Ozan – Mayın Dedektörü Konsorsiyumu firmaları

BASDEC

Erbab Otomat

ONS Havacılık

Ar-Ge Emre Makine

Öztuğ Otomotiv

Alida– İHA Motoru Konsorsiyumu firmaları

Alida

Mert Yazılım

BUTEKOM

MESYEB

MFK