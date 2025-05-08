AKINCI’dan TEBER-83 ile tam isabet: Yeni güdüm kiti testi başarıyla geçti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI, ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-83 güdüm kitinin ilk atış testini başarıyla tamamladı.

AKINCI’dan TEBER-83 ile tam isabet

Bayraktar AKINCI'nın TEBER-83 güdüm kitiyle yaptığı atışa ilişkin görüntüler Baykar'ın X hesabından paylaşıldı.

ROKETSAN'ın TEBER-83 güdüm kitiyle ilk kez atış yapan Bayraktar AKINCI, testi başarıyla gerçekleştirdi.

"Yüksek teknoloji, tam isabet, yerli akıl"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X'ten yaptığı paylaşımda, Bayraktar AKINCI'nın TEBER-83 güdüm kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testiyle Gök Vatan'ın vurucu gücüne güç kattığını belirtti.

Baykar ve ROKETSAN'ın mühendislik vizyonunun, Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik kararlılığını bir kez daha sahada gösterdiğini aktaran Görgün, "Yüksek teknoloji, tam isabet, yerli akıl. Baykar ve ROKETSAN'ı yürekten tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Göklerde kartal, hedefte yıldırım! 🦅⚡️



Bayraktar #AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testiyle, Gök Vatan’ın vurucu gücüne güç kattı. 💪@BaykarTech ve @Roketsan’ın mühendislik vizyonu, Milli Teknoloji Hamlesi’nin stratejik kararlılığını bir kez daha… https://t.co/ebV6JBgfHx — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) May 8, 2025

Milli mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla sürüyor

Mart ayında 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayan Bayraktar AKINCI'ya milli mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor.

Bugüne kadar Bayraktar AKINCI'yla MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe güdüm kiti, Gözde güdüm kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 süpersonik füze, TV Arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 süpersonik füze ve ÇAKIR seyir füzesi başarıyla test edildi.

11 ülkeyle sözleşme imzalandı

Baykar tarafından ihracatına yönelik 11 ülkeyle sözleşme imzalanan Bayraktar AKINCI, dünyanın birçok farklı noktasında etkin şekilde görev yapmaya devam ediyor.