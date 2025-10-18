Çin’in Rusya’dan yakıt ikmal uçağı almayı planladığı öne sürüldü

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Çin, Rusya’dan tanker uçağı tedarik etmeyi planlıyor. Bu bağlamda habere göre Çin, Rus yapımı Il-78MK-90A tanker uçağından 20 adet almak için Rus tarafı ile müzakere yapıyor. Ulyanovsk’taki Aviastar-SP tesisinde üretilen Il-76MD-90A’ya dayanan uçak, Çin Hava Kuvvetleri’nin yakıt ikmal kapasitesini artırmasını hedefliyor.

Defence Turk'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, yazar Piotr Butowski tarafından paylaşılan dosyaya göre 156 numaralı müşteri olarak tanımlanan Çin, Rusya’dan 20 adet Il-78MK-90A havadan yakıt ikmal uçağı sipariş etmeyi düşünüyor ve teslimatlar 2027 ile 2028 arasında planlanıyor. Bu potansiyel sözleşme, Çin’in havadan yakıt ikmal kapasitesini önemli ölçüde artıracak ve savaş ve stratejik uçaklarının operasyonel menzilini geliştirecek.

Çin’in tanker uçağı filosu ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF), eskiyen H-6U ve Il-76 tanker uçaklarından, YY-20 (Y-20U/YU-20) modellerine geçiş yaparken, büyük ve modern hava yakıt ikmal uçağı sıkıntısıyla karşı karşıya. Mevcut tanker filosu, yalnızca az sayıda dönüştürülmüş Y-20 ve 2014-2016 yılları arasında Ukrayna’dan satın alınan ve UPAZ-1 yakıt ikmal kapsülleri kullanan birkaç Il-78 uçağından oluşuyor. Sürdürülebilir operasyonlar gerçekleştirmek ve Güney Çin Denizi, Tayvan Boğazı ve Batı Pasifik’teki etki alanını genişletmek için Çin’in tanker filosunu birkaç düzine uçağa çıkarması gerekmekte.

YY-20 üretimi sürerken Çin, Rus tanker uçaklarıyla hava ikmal kapasitesini güçlendiriyor

Y-20 tabanlı tanker uçaklarının üretimi hızlansa ve eski H-6U ve Il-76 modellerinin yerini giderek alsa da Çin Halk Kurtuluşu Hava Kuvvetleri, J-16, J-20, J-35 ve H-6K gibi uçakların uzun menzilli görevlerini desteklemek için ek ağır yakıt ikmal uçaklarına ihtiyaç duymaya devam ediyor. Bu nedenle, 20 adet Rus Il-78MK-90A tanker uçağının tedariki, Çin’in havadan yakıt ikmal kapasitesine önemli bir geçici destek sağlayacak ve YY-20 üretimi yeterli sayıya ulaşana kadar açığı kapatacak. Zira YY-20’lerin, sorti başına birkaç savaş uçağına yakıt ikmali yapabileceği ve operasyonel dayanıklılığı eski uçakların çok ötesine taşıyabilecek yaklaşık 90 ton yakıt taşıyabileceği bildirilmektedir.

Bu bağlamda Rusya Savunma Bakanlığı, Aralık 2020’de 10 adet Il-78M-90A uçağı teslimatı için Rostec ile bir sözleşme imzalamıştı. Uçağın seri üretimi de devam ediyor. Raporlara göre, Rusya’nın bu tür tankerlere olan toplam ihtiyacı 20 adeti aşabilir ve bu da Il-78M-90A ve ihracat varyantını uzun menzilli havacılık için önemli varlıklar haline getirebilir.