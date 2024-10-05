Endonezya, KAPLAN MT tankınının bir partisini teslim aldı

Endonezya Savunma Bakanlığı X’te yaptığı paylaşımda yeni kara araçlarının teslim alındığını duyurdu. Endonezyalı şirketler PT Pindad, PT Sentra Surya Ekajaya ve PT Ralika tarafından geliştirilen kara sistemleri Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yer alan Monas Meydanı’nda Endonezya Ordusu adına General Agus Subiyanto’ya teslim edildi.

Teslim edilen başlıca kara sistemleri arasında 250 adet Maung MV3 askeri aracı, 23 adet 8×8 Pandur II zırhlı aracı, 9 adet 6×6 Panser Anoa zırhlı personel taşıyıcı, 8 adet KAPLAN MT (Harimau), 4 adet 4×4 Panser Komodo zırhlı personel taşıyıcı, 3 adet Rantis 4×4 zırhlı personel taşıyıcı ve 250 adet asker taşıma kamyonu olmak üzere toplamda 569 birim yer aldı. Bu teslimatla birlikte Endonezya’nın tedarik ettiği KAPLAN MT tankından da 8 birim yer aldı. İlk 10 adet tank Şubat 2024’nün sonunda Endonezyalı yetkililere teslim edilmişti. Endonezya ilk olarak toplamda 18 adet KAPLAN MT siparişinde bulunmuş, bu sayıdan 10 adeti Türkiye’de üretilirken 8 adetinin üretimi de Endonezya’da gerçekleşmiştir. Army Recognition tarafından yapılan habere göre şu anda da Endonezya’da FNSS’nin teknik desteğiyle 8 tanktan oluşan bir partinin üretimi gerçekleşmeye devam ediyor.

KAPLAN MT tankının gelişim süreci

Endonezya ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan savunma sanayi iş birliği anlaşması kapsamında FNSS ve PT Pindad prototip geliştirme çalışmalarına 2014 yılı itibarıyla başlamıştı. Yaklaşık 4 yıl içinde teknoloji transfer modeli ile aracın tasarımı, geliştirmesi ve 2 prototipin üretimi tamamlanmış, üretilen prototipler hem Türkiye’de hem de Endonezya’da Endonezya Ordusu ve Savunma Bakanlığı tarafından çok kapsamlı ve zorlu testlere tabi tutulmuştu. Kaplan MT, ilk olarak 8-14 Ağustos 2021 tarihlerinde FNSS test tesislerinde gerçekleştirilen bir dizi Fabrika Kabul Testinden (FAT) geçmişti. Bu tesiste %60 eğimli engel testi, hendek geçme testi, fren testi, %30 eğimli çapraz test, dönüş yarıçapı testi, sulardan geçiş kabiliyeti testi ve diğer çeşitli testler gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen bu testler sonucunda herhangi bir problemle karşılaşılmamıştı.

Endonezya’daki Fabrika Kabul Testi ise 24-25 Şubat 2022 tarihinden itibaren başlamıştı. Endonezyalı şirket PT Pindad tarafından yapılan açıklamada, 24-25 Şubat 2022 tarihlerinde TNI AD Cipatat’ın Piyade Eğitim Merkezi’nde Kaplan MT orta sınıf takının atış testlerinin gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Atışlı test faaliyetinin amacı 105 milimetrelik bir topa sahip kulenin durumunun tespiti, gereksinimleri karşılaması ve yapılan çeşitli iyileştirmelerin son tasarım özelliklerine uygun kabiliyetlerinin belirlenmesi için yapılmaktadır.