Envantere girdi! Türk Donanması'na “Süratlı Nakliye Gemisi”

İDO’dan alınan Oruç Reis V, Seydi Ali Reis I ve Kaptan Paşa katamaran tip deniz otobüsleri Türk Donanması envanterine “Süratlı Nakliye Gemisi” olarak girdi. Bu bağlamda bahse konu gemiler, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi web sitesinde yer alan platformlar sekmesine eklendi. Gemilerin isimlendirilmesi ise şu şekilde:

-TCG MUĞLA

-TCG MERSİN

-TCG GAZİMAĞUSA

MILDEFIN tarafından yapılan habere göre gemiler halihazırda bakım ve tadilatlar için İzmir Tersanesi Komutanlığı’na bağlı Alaybey Tersanesi’nde bulunuyor. Gemilerin üçünün de 1997 yılında Norveç’te inşa edildiği ve İDO’nun gemileri iç hatları kapattığı gerekçesiyle satılığa çıkardığı ifade edilmekte.

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