Helsing, bomba taşıyan insansız hava aracı geliştirmeyi planlıyor

Savunma teknoloji şirketi Helsing, Avrupa’da bir ilk olacak şekilde bombalı insansız hava araçları (İHA) geliştirmeyi planlıyor.

Alman Focus dergisinin haberine göre, şirketin bu alandaki hazırlıkları Mayıs ayı başında başlamış bulunuyor.

Haziran ayında, sivil ve askeri eğitim uçakları üreten Bavyeralı uçak üreticisi Grob’u satın alan Helsing, böylece sadece yazılım değil, donanım üretimi de gerçekleştirebilecek konuma geldi. Şirket, yapay zekâ destekli yazılımları ile birlikte komple savunma sistemleri sağlayıcısı olma yolunda ilerliyor.

Helsing teknoloji firmasının geliştirmeyi planladığı yeni nesil insansız hava araçları, birkaç yüz kiloluk bombalar taşıma kapasitesine sahip olacak. Böyle bir “dron bombacısı” henüz Avrupa’da üretilmedi. Bu adım, Helsing’i doğrudan mevcut iş ortakları olan savunma devleri Rheinmetall ve Airbus ile rakip konumuna getirebilir.

HX-2 adlı kamikaze dronları Ukrayna'da kullanılıyor

Helsing hâlihazırda HX-2 adlı kamikaze dron üretimi gerçekleştiriyor. Bu model, Ukrayna tarafından aktif olarak kullanılırken, Alman ordusu (Bundeswehr) tarafından da test edilecek. HX-2, hedeflere yönlendirilmiş patlayıcı taşıyor ve yapay zekâ sayesinde karıştırma önlemlerine karşı daha dirençli çalışıyor.

Şirket ayrıca yakın zamanda bir su altı sistemi ve karmaşık hava muharebe senaryolarında savaş uçaklarını yönlendirebilen yapay zekâ geliştirdiğini de duyurdu.

Halka arz gündemde yok

Şirketin kurucu ortağı Torsten Reil, Münih’te gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketin değerinin 12 milyar Euroya yükselmesine rağmen bir borsa çıkışı planlamadıklarını, halka arz iddialar, bu yöndeki söylentilerin “asılsız” ve “gerçek dışı” olduğunu ifade etti. Reil, “Şirketin bağımsız kalması gerekiyor. Şirketi satmak gibi bir niyetimiz yok” dedi.

Avrupalı bir şirket olarak konumlanmasında ısrarcı olan Helsing , şirket kısa süre önce Avrupa merkezli yatırımcılardan 600 milyon Euro daha fon topladığını da duyurdu.