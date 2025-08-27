  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. İletişim Başkanlığından ‘Çelik Kubbe’ paylaşımı: Milli Teknoloji Hamlesi taçlanıyor
Takip Et

İletişim Başkanlığından ‘Çelik Kubbe’ paylaşımı: Milli Teknoloji Hamlesi taçlanıyor

İletişim Başkanlığı’ndan Çelik Kubbe ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Başkanlık, "Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe ile taçlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İletişim Başkanlığından ‘Çelik Kubbe’ paylaşımı: Milli Teknoloji Hamlesi taçlanıyor
Takip Et

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, köklü devlet geleneğinden aldığı ilhamla savunma sanayisinde tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiği belirtildi.

"Türkiye kendi teknolojisini üreten ülke konumunda"

Bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar; güvenliğimizin teminatı olurken, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü de pekiştirmektedir. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ve Milli Teknoloji Hamlesinin en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe ile taçlanmaktadır."

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı! Casuslukla suçlanıyorduEski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı! Casuslukla suçlanıyorduGündem
Başsavcılık kayıp Rus yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının araştırılması talimatı verdiBaşsavcılık kayıp Rus yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının araştırılması talimatı verdiGündem

 

Savunma Sanayi
HAVELSAN’dan stratejik işbirliği anlaşması! İHA'lar Afrika pazarı için kanatlandı
HAVELSAN’dan stratejik işbirliği anlaşması! İHA'lar Afrika pazarı için kanatlandı
Aselsan için büyük gün! Gözler Çelik Kubbe ile ilgili yeni gelişmede
Aselsan için büyük gün! Gözler Çelik Kubbe ile ilgili yeni gelişmede
Yapay zeka destekli Bayraktar TB2T-AI SİHA'sı irtifa rekoru kırdı
Yapay zeka destekli Bayraktar TB2T-AI SİHA'sı irtifa rekoru kırdı
Japonya, Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor
Japonya, Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor
Japonya'dan Türkiye İle 'savunma' iş birliği: Japonya Savunma Bakanı duyurdu
Japonya'dan Türkiye İle 'savunma' iş birliği: Japonya Savunma Bakanı duyurdu
KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti
KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti