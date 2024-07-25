Türkiye de istiyor: Eurofighter savaş uçağı tatbikat sırasında düştü

İtalyan Hava Kuvvetleri’ne (Aeronautica Militare) ait bir Eurofighter Typhoon, Avustralya’nın kuzeyinde, Douglas Daly bölgesinde bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçak, Pitch Black 2024 tatbikatı için Avustralya’ya konuşlandırılan savaş uçaklarından biriydi. Zone Militaire tarafından yapılan habere göre kazanın ardından Pitch Black 24 tatbikatı için uçuş faaliyetleri geçici olarak askıya alındı.

Pilot kurtarıldı

İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre pilot uçağı terk ettikten sonra başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ayrıca yapılan açıklamada “Sağlık durumu iyi ve bir hastanede tıbbi testleri tamamlıyor. Başka bir hasar kaydedilmedi.” ifadeleri yer aldı.

Pitch Black tatbikatı, 12 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAAF) ev sahipliğinde 2 yılda bir düzenlenen ve 3 haftalık büyük kuvvet istihdamlı çok uluslu bir tatbikattır. Ayrıca organizasyonun 2024 ayağı, 20 uluslararası katılımcı ve dünyanın dört bir yanından 140’ın üzerinde askeri uçak ve 4500 personel ile tarihindeki en büyük organizasyon olma özelliğini taşıyor.

İtalya ise Pitch Black tatbikatlarına ilk kez katılım sağlamakta. Bu bağlamda 400 kişilik karma bir İtalyan Hava Kuvvetleri birliği 5 Temmuz 2024 tarihinde RAAF Darwin Üssüne konuşlandırılmıştı. İtalyan Hava Kuvvetleri birliği, KC-767 ve C-130J tarafından desteklenen 6 adet F-35A ve F-35B Lightning II, 4 adet Eurofighter Typhoon ve 1 adet G550 CAEW (Havadan Erken İhbar ve Kontrol) uçaklarını içermekte.

Organizasyon Avustralya’nın kuzeyinde, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Tindal ve Darwin üslerinde savaş uçakları, Amberly’de ise tankerler ve taktik hava araçları gibi destek uçakları ile gerçekleştirilmekte. Pitch Black 2024’ün sona ermesinin ardından İtalyan Hava Kuvvetleri uçakları ve personeli Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) Rising Sun 2024 için Japonya’nın Misawa kentine hareket edecek. İtalyan Hava Kuvvetleri’nin Hint-Pasifik hava harekâtının bir parçası olarak, 2 İtalyan Hava Kuvvetleri F-35B’sinin Cavour uçak gemisine yerleştirilmesi yoluyla, İtalyan savunmasının tamamını kapsayan büyük bir organizasyonel çabanın parçası olarak, Deniz Kuvvetleri ile ortak eğitim de planlanmaktadır.