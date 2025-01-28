  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. KIZILELMA Bayraktar PT-3'ün motor çalıştırma testi başarıyla gerçekleşti
Takip Et

KIZILELMA Bayraktar PT-3'ün motor çalıştırma testi başarıyla gerçekleşti

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Bayraktar PT-3'ün prototipinin motor çalıştırma testi başarıyla yapıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KIZILELMA Bayraktar PT-3'ün motor çalıştırma testi başarıyla gerçekleşti
Takip Et

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, bir önemli aşamayı daha başarıyla tamamladı. Radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme gibi önemli kabiliyetlere sahip olan KIZILELMA'nın motor çalıştırma testi başarıyla gerçekleştirildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu gelişmeyi X hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Bayraktar #KIZILELMA PT-3 Motor Çalıştırma Testi" ifadelerine yer veren Bayraktar, test anlarına ait bir videoyu da paylaştı.

Coca-Cola'dan toplatma kararı! Birçok içecekte bu madde tespit edildiCoca-Cola'dan toplatma kararı! Birçok içecekte bu madde tespit edildiDünya

 

TEPAV Direktörü Coşkun Cangöz: Kamu borç stoku risk barındırıyorTEPAV Direktörü Coşkun Cangöz: Kamu borç stoku risk barındırıyorEkonomi

 

Savunma Sanayi
İtalyan Leonardo ile Baykar işbirliği ilerliyor! Savunma sanayide yeni pazarlar açılacak
İtalyan Leonardo ile Baykar işbirliği ilerliyor!
A320 ATRA test uçağı Eurofighter’ın burnuyla uçtu
A320 ATRA test uçağı Eurofighter’ın burnuyla uçtu
Çelik Kubbe’nin önemli bir bileşeni daha seri üretime başlıyor
Çelik Kubbe’nin önemli bir bileşeni daha seri üretime başlıyor
Savunma Sanayi Başkanı Görgün: Hedefimiz NATO ile ilişkimizi daha da geliştirmek
Savunma Sanayi Başkanı Görgün: Hedefimiz NATO ile ilişkimizi daha da geliştirmek
SSM/Görgün: Savunmada dost ve müttefiklerle işbirliğine açığız
Savunmada dost ve müttefiklerle işbirliğine açığız
Yerli üretim HGK-84 güdüm kitleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde
Yerli üretim HGK-84 güdüm kitleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde