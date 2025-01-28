KIZILELMA Bayraktar PT-3'ün motor çalıştırma testi başarıyla gerçekleşti

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, bir önemli aşamayı daha başarıyla tamamladı. Radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme gibi önemli kabiliyetlere sahip olan KIZILELMA'nın motor çalıştırma testi başarıyla gerçekleştirildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu gelişmeyi X hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Bayraktar #KIZILELMA PT-3 Motor Çalıştırma Testi" ifadelerine yer veren Bayraktar, test anlarına ait bir videoyu da paylaştı.