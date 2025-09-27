SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi

Mehmet KAYA

ANKARA – ASELSAN’ın ve ROKETSAN’ın ürünleriyle geliştirilen uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER’de, 100 KM üzerinde menzile sahip SİPER 1’in deniz platformlarını koruyacak unsuru SİPER 1-D ile ilk atış testi yapıldı. Bu sistemde, ASELSAN’ın SİPER 1-D füzesi, ROKETSAN’ın dikey atış yeteneğine sahip MİDLAS’ı ile atış yapıldı.

"Dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi güçlendirdik"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün NSosyal platformunda yayınladığı mesajında “Millî imkânlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisinin, MİDLAS üzerinden gerçekleştirilen atışlı testi başarıyla tamamlandı. Bu başarıyla; kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi daha da güçlendirdik.” değerlendirmesini yaptı. Mesajda, Testin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünde yapıldığın işaret edilerek, “Kara, hava ve denizlerde tam bağımsız savunma hedefimize doğru; Azimle, kararlılıkla, mühendislerimizin alın teriyle…” ifadesini kullandı.