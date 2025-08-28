NATO ülkeleri ilk kez savunma harcaması hedefini tutturdu

NATO tarafından açıklanan yeni verilere göre, 32 NATO üyesinin tamamı ilk kez ittifakın uzun süredir devam eden savunma harcamaları hedefi olan 2025 yılında GSYH'nin yüzde 2'sine ulaşacak. Ancak şu anda sadece Polonya, Litvanya ve Letonya ittifak liderleri tarafından bu yılın başlarında belirlenen daha iddialı yüzde 3,5 hedefini aştı.

Polonya savunma harcamasında başı çekiyor

GSYH'ye oranla savunma harcamalarında Polonya yüzde 4,48'lik payla tüm NATO üyeleri arasında başı çekerken, onu yüzde 4 ile Litvanya ve yüzde 3,73 ile Letonya takip ediyor. Bu üç ülke, NATO üyelerinin haziran ayında Lahey'de yapılan zirvede 2035 yılına kadar ulaşmayı kabul ettikleri yeni yüzde 3.5 kriterini şu anda karşılayan ülkelerden oldu.

ABD, NATO harcamalarında aslan payına sahip

ABD şu anda GSYH'sini yüzde 3.22'sini savunmaya harcıyor, ancak dolar bazında ittifakın toplam harcamalarında aslan payını oluşturuyor.

Türkiye harcamalarını artırdı

Türkiye ise GSYH’sinin yüzde 2,33'ünü savunmaya harcadı. 2024 yılında bu oran yüzde 2,13 ve 2023'te yüzde 1,48 seviyesindeydi.

Uzun vadeli hedef taahhüdü yüzde 5

Uzun vadeli hedef aynı zamanda siber güvenlik ve askeri hazırlık için altyapı iyileştirmeleri gibi alanları da kapsayacak şekilde GSYİH'nin yüzde 5'ini savunma ve güvenlikle ilgili yatırımlara harcama taahhüdünü de içeriyor.