Pakistan’dan JF-17 savaş uçağına nükleer füze entegrasyonu

Nükleer silah programını gizlilikle sürdüren Pakistan, Çin ile ortaklaşa ürettiği JF-17 Thunder savaş uçağına önemli bir entegrasyon gerçekleştirdi. Çift kullanım statüsü bulunan yani hem konvansiyonel olarak adlandırılan klasik patlayıcılı hem de nükleer harp başlığı taşıma kabiliyetine sahip Ra’ad seyir füzesi, JF-17 Thunder savaş uçağına entegre edildi.

Pakistan Ordu Günü kapsamında düzenlenen geçit töreni esnasında bir JF-17 Thunder Blok II savaş uçağının, sağ kanat altında Ra’ad seyir füzesinin bir varyantını taşıdığı görüldü. JF-17 Thunder savaş uçaklarının, nükleer kabiliyete erişmesi birlikte Pakistan Ordusu envanterindeki Mirage III/V savaş uçaklarının yerlerini alması bekleniyor.

Füze, azami 0.8 Mach sürate erişebiliyor

Turbofan motorlu Ra’ad seyir füzesinin, 500 kilometrenin üzerinde bir menzile ve 450 kilogram harp başlığı kapasitesine sahip olduğu iddia ediliyor. Azami 0.8 Mach sürate erişebilen füze, high-subsonic olarak seyir gerçekleştiriyor.

Hindistan'dan, Brahmos seyir füzesi ve Igla-S MANPADS tedarikleri

Son dönemde Pakistan ile Hindistan arasındaki nükleer rekabet, giderek artıyor. Hindistan, Pakistan ve Çin’e karşı olarak nükleer başlık sayısını arttırmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunuyor. Öte yandan Hindistan; ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerle olan savunma sanayii iş birliğini ise giderek yoğunlaştırıyor. Rusya Federasyonu’ndan son olarak 5 milyar doların üzerinde bir maliyetle 5 adet S-400 Hava Savunma Füze Sistemi tedarik eden Hindistan, Brahmos seyir füzesi ve Igla-S MANPADS gibi yeni tedarikleri de sürdürüyor.