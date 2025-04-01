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Polonya ve ABD'den Patriot savunma anlaşması

Polonya, ABD ile Patriot hava savunma sistemine lojistik, eğitim ve teknik desteği kapsayan yaklaşık 2 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayacak.

Haber Merkezi
AA
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Polonya ve ABD'den Patriot savunma anlaşması
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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, bugün yaptığı açıklamada ABD ile yapılacak bir anlaşmanın sinyalini verildi. Kosiniak-Kamysz, Polonya ile ABD’nin Patriot hava savunma sistemine lojistik destek sağlanması ve eğitimin yanı sıra teknik destek bileşenlerini de içeren yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalayacağını açıkladı.

NATO’nun doğu kanadındaki kilit oyuncu olarak görülen Polonya’nın Savunma Bakanı, "Polonya hava sahasının güvenliğinin bir bedeli yok" ifadelerini kullanırken, kendileri için füze savunması ve ABD ile iş birliğinin öncelikli olduğunu söyledi.

Polonya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın uygulanmasının Wisla programının temelini oluşturan Patriot rampalarının operasyonel hazırlığını sağlayacağını bildirdi. Bu program diğerlerinin yanı sıra manevra kabiliyeti yüksek füzeler de dahil olmak üzere kısa menzilli taktik balistik füzelere karşı koymayı amaçlıyor.,

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