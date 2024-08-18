  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. ROKETSAN'ın ürettiği KARA ATMACA hedefi 12'den vurdu: İşte o anlar
Takip Et

ROKETSAN'ın ürettiği KARA ATMACA hedefi 12'den vurdu: İşte o anlar

ROKETSAN tarafından üretilen KARA ATMACA Seyir Füzesi, uzun menzilli test atışı sırasında rekor sürede havada kalarak hedefini tam isabetle vurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ROKETSAN'ın ürettiği KARA ATMACA hedefi 12'den vurdu: İşte o anlar
Takip Et

ROKETSAN, bir süredir ATMACA Gemisavar Füzesi üzerinden Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ‘KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi’nin geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. KARA ATMACA, gerçekleştirilen harp başlıksız test atışı sırasında rekor sürede havada kaldı ve hedefini tam isabetle vurdu.

Santimetre hassasiyetiyle hedefe ulaşıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazandıracak KARA ATMACA’nın geliştirilmesine ilişkin sözleşme; 18 Ağustos 2021 tarihinde, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında imzalanmıştı. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip KARA ATMACA Seyir Füzesi, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek.

Tamamen yerli üretim

Füzenin başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit /yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemleri bulunuyor.

Öte yandan Kale Arge tarafından yerli imkanlarla geliştirilen KTJ-3700 Turbojet Füze Motoru’nu kullanan KARA ATMACA Seyir Füzesi’nin üretiminde ve ihracatında, herhangi bir yurtdışı bağımlılığı bulunmuyor.

KARA ATMACA Seyir Füzesi’nin özellikleri

Uzunluk: 6 metre
Ağırlık: 890 kg
Menzil: 280 km
Güdüm: ANS + KKS + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre + YRNS
Harp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Tesirli, Penetrasyon Etkili
Harp Başlığı Ağırlığı: 250 kg
Arayıcı Başlık: Kızılötesi Görüntüleyici Başlık (IIR)
Kara ATMACA’nın, 2025 yılında hizmete alınması bekleniyor.

Savunma Sanayi
Rusya ordusundan T-90M tanklarına aktif koruma sistemi
Rusya ordusundan T-90M tanklarına aktif koruma sistemi
HÜRJET, 100’üncü kez gökyüzü ile buluştu
HÜRJET, 100’üncü kez gökyüzü ile buluştu
ABD, Almanya'ya 5 milyar dolarlık Patriot satışına onay verdi
ABD, Almanya'ya 5 milyar dolarlık Patriot satışına onay verdi
Rusya, insansız obüs sistemini tanıttı
Rusya, insansız obüs sistemini tanıttı
Polonya, ABD'den AH-64E helikopteri alacak
Polonya, ABD'den AH-64E helikopteri alacak
Türkiye'nin demir kubbesi GÖKDEMİR ilk atışını yaptı: İşte o anlar
Türkiye'nin demir kubbesi GÖKDEMİR ilk atışını yaptı: İşte o anlar