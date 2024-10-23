TÜMOSAN’ın yerli motor ve güç sistemleri savunma sanayi fuarında! PUSAT askeri kara aracı motoru dikkat çekiyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve çeşitli bakanlıkların desteğiyle gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, Türkiye’nin savunma sanayi ve teknoloji alanındaki en büyük buluşmalarından biri olma özelliği taşıyor. TÜMOSAN, sergilediği ürünlerle dikkat çekiyor.

Fuar; 1400'den fazla katılımcı, 300'ün üzerinde resmi delegasyon ve 150 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. 90 bin metrekarelik alanda, 25 binin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirilecek ve 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak. Etkinliğin 2 milyar doların üzerinde bir ekonomik hacim oluşturması planlanıyor.

TÜMOSAN’ın yerli motorları dikkat çekiyor

TÜMOSAN, SAHA EXPO’da geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekecek; motor ve aktarma organları, marin motorlar, endüstriyel motorlar ve askeri araçlar bu yelpazede öne çıkan kategoriler arasında yer alacak.

Sergilenecek ürünler arasında Türkiye’nin tek yerli ve milli güç grubu olan ALP-1 ve ALP-2 güç grupları, TÜMOSAN’ın Tersaneler Genel Müdürlüğü ve ARES’e teslim ettiği marin motorları, PUSAT taktik tekerlekli askeri kara aracında kullanılan TMSN 5.4 motoru ve traktörler için geliştirilen Faz-5 emisyon seviyesindeki yeni nesil TÜMOSAN motorları bulunuyor. Askeri kara araçları kategorisinde ise PUSAT, sağlamlığı ve yüksek hareket kabiliyetiyle dikkat çekecek. TÜMOSAN’ın jeneratör sistemleri de kesintisiz enerji sağlama ve operasyonel güvenlik alanlarındaki çözümleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İnsansızlaştırma alanındaki teknolojik yetkinlikler sunulacak

Ayrıca, SAHA EXPO’da ARES ve METEKSAN firmalarının adi ortaklığında SSB projesi olarak geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı Projesi’nin ürünü ULAQ, ARES standında sergilenecek. Fuarda ziyaretçiler TÜMOSAN'ın geliştirdiği marin motoru ve güç grubu kontrol ünitesi ULAQ teknesinde görülebilecek. Savunma sanayi meraklıları ve iş birliği için firmalar TÜMOSAN’ın marin ürünler ve insansızlaştırma alanındaki teknolojik yetkinliklerini görme fırsatı bulabilecek.

Bakan Kacır: Türkiye Savunma Sanayiinde muazzam bir başarı hikayesi gerçekleştirdi

TÜMOSAN standında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Evet, Saha Expo 2024'teyiz. TÜMOSAN standındayız. Tabii TÜMOSAN özellikle motor teknolojileri konusunda çok kabiliyetli araştırma, geliştirme ekiplerine sahip bir müessese. Biz de onların geliştirdiği sistemleri, özellikle kara araçlarımız için geliştirdikleri gerek 6 silindirli, gerek 4 silindirli motor sistemlerini ve transmisyon sistemlerini hızla artık seri üretime almalarını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki yerli savunma sanayimize yerli motorların gücüyle güç katmaya devam edeceğiz. Tabii burada yüzlerce Türk savunma sanayi girişimi bir arada. Türkiye gerçekten savunma sanayinde muazzam bir başarı hikâyesi gerçekleştirdi. Doksan bin çalışanıyla üç bin beş yüze yakın şirketimiz Türk savunma sanayine güç veriyor. Ben her birine gerçekleştirdikleri milli projeler için Türkiye'nin istikbaline, istiklaline kazandırdıkları kıymet için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayinde güçlü bağlarımızı pekiştiriyoruz"

TÜMOSAN Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün de “TÜMOSAN olarak, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki teknolojik ilerlemelerine katkı sağlamak en büyük gurur kaynaklarımızdan biri. SAHA EXPO, sadece ürünlerimizi sergilemekle kalmayıp aynı zamanda sektörle güçlü bağlarımızı daha da pekiştirdiğimiz bir platform. İleri teknoloji ürünlerimizle savunma sanayinde hem yerel hem de uluslararası arenada önemli bir oyuncu olarak yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Ürünlerimiz zorlu görevler için tasarlanmış olup yüksek performans ve dayanıklılığı bir arada sunuyor" dedi.

Volkan Gün, TÜMOSAN’ın teknolojik altyapısının her geçen gün güçlendiğini ve savunma sanayisinin en önemli ihtiyaçlarını karşılamak adına Ar-Ge süreçlerine hızla devam ettiklerini belirtti. “SAHA EXPO, bu sürecin bir parçası olarak bizim için oldukça kıymetli. Hem yerli hem de yabancı savunma sanayi oyuncuları ile daha derin iş birliklerine imza atacağımızı umuyorum” dedi.