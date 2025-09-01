Türk savunma sanayii dünya liginde: 5 Türk şirket 'Defense News Top 100' listesinde yer aldı

Türk savunma sanayii dünya liginde yükselişini sürdürüyor! Defense News dergisinin her yıl yayımladığı "Dünyanın En Büyük 100 Savunma Şirketi" listesinde, Türkiye'den 5 firma yer aldı. ASELSAN, 3.5 milyar doları aşan savunma geliriyle 43. sırada yer alarak Türkiye'nin lider savunma şirketi oldu. TUSAŞ 47., Roketsan 71., ASFAT 78. ve MKE ise 80. sırada listeye girdi. Türk savunma şirketleri, küresel arenada varlıklarını ve rekabet güçlerini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Roketsan yerini korudu

Geçen yıl 42. sıradaki ASELSAN 43. basamakta yer aldı, 50. sıradaki TUSAŞ 47. sıraya çıktı. 71. sıradaki Roketsan yerini korudu, 94. sıradaki ASFAT ise 78. sıraya yükseldi. Listede 84. sıradaki MKE de 80. sıraya çıktı. ASFAT, listede 16 basamak birden yükselerek önemli bir gelişim gösterdi.

İlk 10 şirketin 6'sı ABD'li

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 2 şirket, Birleşik Krallık ve Fransa'dan birer şirket yer aldı.

Lockheed Martin, 68 milyar 390 milyon dolar savunma geliriyle zirvedeki yerini korurken, bu şirketi RTX ve China Aerospace Science and Industry Corporation izledi. Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, BAE Systems 6. sırada yer buldu. Boeing 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, L3Harris Technologies 9 ve Thales 10. sırada yer aldı.

Listede ABD'den 48, Birleşik Krallık'tan 6, Türkiye, Fransa ve Çin'den 5, Almanya'dan 4, Güney Kore ve İsrail'den 3'er şirket yer buldu.