Trump: Hindistan, ABD malları için gümrük vergilerini sıfırlamayı teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ABD’den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini sıfırlamayı teklif ettiğini açıkladı. Bugün Truth Social platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin uzun süredir “tek taraflı” olduğunu belirterek, bu adımın geç kalınmış bir hamle olduğunu ifade etti.

"Sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama artık çok geç"

Trump açıklamasında, “Şimdi tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama artık çok geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar” ifadelerine yer verdi. Bu çıkış, Trump’ın Hindistan’a yönelik ticaret politikalarının ve özellikle iki ülke arasındaki tarifelere dair duruşunun devamı niteliği taşıyor.

Hindistan’a karşı yüzde 50’ye varan gümrük vergileri uygulanmıştı

Trump’ın bu açıklamaları, daha önceki yüksek gümrük vergisi uygulamalarını gündeme getirdi. Trump yönetimi, Hindistan’dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergileri toplamda %50’ye kadar çıkarmış, bu uygulamalar ikili ekonomik ilişkilerde gerilime yol açmıştı. ABD, söz konusu tarifeleri, ticaret dengesizliğini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla devreye soktu.

Teklifin zamanlaması, Trump tarafından sorgulanıyor

Uygulanan yüksek oranlı vergilere rağmen Hindistan tarafının ticaret açığını kapatmaya yönelik somut adımlar atmaması, Washington’da tepkiyle karşılanmıştı. Trump’ın son açıklaması, Hindistan’ın bu politikayı değiştirme yönünde adım attığına işaret etse de söz konusu teklifin zamanlaması, Trump tarafından sorgulanıyor.

İki taraf da resmi yorum yapmaktan kaçınıyor

Trump’ın kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar sonrası gözler Hindistan tarafına çevrilse de, şu ana kadar Washington’daki Hindistan Büyükelçiliği’nden herhangi bir resmi yanıt gelmedi. Hindistan hükümetinin, Trump’ın iddialarına yönelik açıklama yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri zaman zaman siyasi gerilimlerle gölgelense de, son yıllarda karşılıklı ekonomik bağımlılık artmış durumda. Hindistan’ın sıfır tarife teklifi, bu ilişkilerin yeni bir evreye girmesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.