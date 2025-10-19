Türkiye’nin geliştirdiği 2 hava-hava füzesinin yeni testi yayınlandı

ANKARA (EKONOMİ)

Görüş ötesi menzildeki Gökdoğan ve görüş içi menzildeki Bozdoğan füzeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından TÜBİTAK SAGE ile yapılan anlaşma kapsamında uzun süredir geliştiriliyor. Hava-hava füzeleri gerek arayıcı başlıkları, gerekse hız, irtifa, fırlatma gibi unsurlar nedeniyle en karmaşık sistemlerden biri olarak niteleniyor. F-16 uçaklarından yapılan atışlara ilişkin paylaşılan görüntülerde, Bozdoğan’ın hedef uçak Şimşek üzerindeki kameradan tam vuruş anı da yer aldı.

Hava Kuvvetleri’nin ilk siparişleri verildi

TÜBİTAK SAGE “Göktuğ” projesi kapsamında Bozdoğan ve Gökdoğan’ı geliştirmişti. Her iki füze de uzun süredir testlerin ardından olgunlaştı ve seri üretim-kabul aşamalarında bulunuyor. Hava Kuvvetleri’nin ilk siparişlerini verdiği de belirtiliyor. Bu füzeler aynı zamanda yerden havaya bazı hava savunma sistemlerine de temel teşkil etti. Bu yönde de TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN’ın çeşitli füzeleri bulunuyor.

Mehmet Fatih Kacır: Zorlu test başarıyla tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hedeflerin vurulduğu başarılı bir test yapıldığını belirterek, “İleri mühendisliğimizin, bitmeyen azmimizin ve tam bağımsızlık idealimizin gökyüzüne kazınmış iki imzası… TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve millî hava-hava füzelerimiz, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara!” ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, Bozdoğan’ın üstün manevra kabiliyetine ve kızılötesi arayıcı başlığına dikkati çekerken, Gökdoğan’ın zorlayıcı koşullar altındaki görev yeteneği, arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarının performansına vurgu yaptı.