ABD’de küçük paket muafiyetinin kaldırılmasıyla online alışverişte gümrük faturaları katlandı, tüketiciler siparişlerine ulaşmakta zorlanıyor. Uzmanlar, tarifelerin yalnızca fiyatları artırmakla kalmadığını, markaların müşteri kaybı riskiyle de karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

Alışverişte Trump etkisi: Online alışverişte siparişler gümrüğe takıldı
ABD’de uygulanan yeni gümrük tarifeleri, online alışveriş yapan tüketicileri zor durumda bırakıyor. Trump yönetiminin küçük paketlerden vergi muafiyetini kaldırmasının ardından, internetten sipariş verenler yüksek gümrük vergileri ve ek masraflarla karşılaşıyor. Nefes'in haberine göre UPS üzerinden alışveriş yapan birçok kişi ise paketlerinin günlerce depolarda bekletildiğini ve hatta bazı durumlarda imha tehdidiyle karşı karşıya kaldığını bildiriyor.

Markalar müşteri kaybı riskiyle karşı karşıya

Uzmanlar, tarifelerin yalnızca fiyatları artırmakla kalmadığını, markaların müşteri kaybı riskiyle de karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Tüketiciler ise “Artık sipariş vermek bu kadar zor olmamalı” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Ekonomistler, tarifelerin enflasyonu tetikleyebileceği ve istihdamı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell da tarifelerin faiz indirimlerini geciktirdiğini açıklamıştı.

Öte yandan, yaklaşan tatil ve indirim sezonu öncesinde lojistik şirketlerinin yaşayacağı olası sıkışıklık, hem tüketiciler hem de satıcılar için yeni sorunlar yaratabilir. Uzmanlar, şirketlerin tarifeleri fiyatlara yansıtması ya da sipariş sırasında müşteriye ödetmesi gerektiğini belirtiyor.

İtiraz süreci başlatıldı

Business Insider'ın aktardığına göre, ikinci el kıyafet satışı yapan Katie Golden, İngiltere’den 179 dolarlık ürün siparişine karşılık 769 dolarlık fatura çıkarıldığını, bunun içinde 54 dolarlık “aracılık ücreti” bulunduğunu söyledi. Golden, yanlış tarife uygulandığını iddia ederek itiraz süreci başlattı.
Benzer şekilde bazı müşteriler, Rusya’dan gelmeyen ürünlerine dahi yüzde 200’lük alüminyum tarifesi uygulandığını öne sürüyor.

700 dolar gümrük vergisi

Kuzey Carolina’da yaşayan George Hayes de Japonya’dan ithal ettiği figür ve tekstil ürünleri için son siparişinde 700 dolar gümrük vergisi ödediğini, ayrıca ürünlerin üretildiği ülkeyi tek tek beyan etmek zorunda kaldığını söyledi. Hayes, “Eskiden bununla uğraşmazdık. O sistemi özlüyorum” dedi.

İtalya’dan 12 şişe kırmızı şarap sipariş eden Alabama’lı Rich DeThomas, siparişinin teslim edilmediğini, yerine gönderilen ikinci kutu için ise UPS’ten “ilk gönderiyi terk ettiği” gerekçesiyle 13 dolarlık ek fatura aldığını söyledi.

