Türkiye’nin ilk güdüm kiti GÖZDE hedefi tam isabetle vurdu!

Türkiye’nin ilk güdüm kiti GÖZDE atışlı testten tam not aldı. GÖZDE’nin hassas vuruş kabiliyetini atışlı testte gösterdi. F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedefi, GÖZDE Güdüm Kiti ile tam isabetle vuruldu.

GÖZDE hedefi imha etti

Hava aracından elektro-optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE’nin ANS/KKS/LAB bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi. ASELSAN’ın oyun değiştirici teknolojileri arasında bulunan GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareketli hedef vuruş kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli bir yetkinliği kazandırmış oldu.

Yüksek hızlı hedeflere ‘tam isabet’

GÖZDE Güdüm Kiti, MK-82 genel maksat bombalarını, ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek, sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas bir şekilde vurulmasını sağlıyor.

Stratejik üstünlük sunuyor

Herhangi bir itki sistemi taşımadan geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, gelişmiş güdüm ve navigasyon kabiliyetleri sayesinde 500 LB ağırlığındaki oldukça etkili MK-82 bomba ailesini maliyet etkin bir yaklaşımla hareketli ve hassas hedef vurabilir hale getirdi. Hem sabit hem de hareketli hedeflere angajman yeteneği bulunan GÖZDE, çok geniş operasyonel alanlarda etkili şekilde görev yapabiliyor.

F-16 ve Bayraktar Akıncı’ya entegre edildi

Özellikle, F-16 ve Bayraktar Akıncı platformlarına entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti, Gök Vatan’da kritik bir avantaj sağlıyor.

"Ülkemizin güvenliğini tahkim edecek projelere hız kesmeden devam ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından GÖZDE'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, "Ülkemizin güvenliğini tahkim edecek projelere hız kesmeden devam ediyoruz. TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen #GÖZDE güdüm kitinin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti oldu." dedi.