TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: KAAN'ın diğer prototipleri daha fazla uçacak

İngiltere’nin Farnborough kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen havacılık, savunma ve uzay sanayisi etkinliklerinden biri olan Farnborough Airshow kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Fatih Demiroğlu, KAAN’ın test sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demiroğlu, başlangıçta sadece taksi yapabilen bir uçak olarak tasarlanan Prototip 0’ın daha sonra birkaç uçuş gerçekleştirebilecek şekilde değiştirildiğini açıkladı. Aviation Week tarafından yapılan habere göre Demiroğlu, KAAN’ın geliştirme süreci hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“İlk inşa edildiği haliyle uçması amaçlanmamıştı. Ancak uçabilmesi için birçok değişiklik yaptık; şu anda uçuyor ve ileride de uçacak. Ancak bu uçağı, şu anda HÜRJET prototipini uçurduğumuz kadar aktif kullanmayacağız. Bu prototipi zorlamayacağız. Sonraki iki prototip çok daha fazla uçacak.” TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, katıldığı bir programda Milli Muharip Uçak KAAN’ın seri üretimi için ikincil prototip çalışmalarına başlandığını açıklamıştı. Seri üretime geçişte yaşanabilecek zorlukları göz önünde bulundurularak iyi bir tedarik zincirinin kurulması gerektiğine vurgu yapan Öztürk, TUSAŞ’ın bu konuda çalışmalar yaptığını yakın süreçte iyi bir tedarik ekosistemi oluşturacaklarını belirtmişti. Ayrıca yapılan planlar çerçevesinde oluşturulacak iyi bir tedarik ekosistemi ile istenilen sayıya ulaşacaklarını ve istenen fiyatta üretim gerçekleştirebileceklerini aktarmıştı.

P1 prototipinin çalışmaları bu yıl başlatıldı

2024 yılında çalışmaları başlatılan P1 prototipinin 2025 yılında iniş takımlarının üzerine alınması bekleniyor. Bu bağlamda bahse konu uçağın ilk uçuşunu 2025 yılı içerisinde gerçekleştirileceği belirtilmişti. Yapılan açıklamalarda 2. prototip için parçaların üretimine başlandığı açıklanmış ve bu kapsamda 8. prototipe kadar gidileceği ifade edilmişti.