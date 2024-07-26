MSB duyurdu! Katar’a Türk savaş uçakları konuşlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki Deniz Unsur Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapmak üzere TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI olmak üzere 2 adet Tuzla Sınıfı karakol gemisi ve Hava Unsur Komutanlığı için de 30 Temmuz 2024 tarihinde 6 adet F-16 savaş uçağının Katar’a intikal edeceği duyuruldu.

Karakol Gemileri için 26 Temmuz 2024 tarihinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlenecek

Deniz Unsur Komutanlığı'na hareket edecek olan Karakol Gemileri için 26 Temmuz 2024 tarihinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlenecek. İntikal edecek birimler bölgedeki hava sahası güvenliğinin sağlanmasına ve ortak operasyon kabiliyetlerinin artırılmasına, güvenlik ve istikrarın sürdürülebilirliğine hizmet edecek. Türkiye ve Katar arasındaki askeri iş birliği, bölgesel barışa katkı sağlama amacıyla büyük önem taşımaktadır. Ekim 2015’ten itibaren Türk Kara Unsur Komutanlığı’nın konuşlanmasıyla başlayan süreç, Aralık 2017’de Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adı altında eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek üzere genişlemiştir. 2019 yılında tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı, Katar’ın başkenti Doha’da faaliyetlerini sürdürerek Katar Silahlı Kuvvetleri ile iş birliğini güçlendirmektedir.

Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları, önemli operasyonel görevler üstlenerek bölgesel güvenliğe katkıda bulunuyor

Kara Kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmalar, eğitimler ve tatbikatlar sayesinde kazanılan bilgi, tecrübe ve yeteneklerin Deniz ve Hava unsurlarıyla da paylaşılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde kurulan Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları, önemli operasyonel görevler üstlenerek bölgesel güvenliğe katkıda bulunmaktadır.