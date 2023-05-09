TUYAD, yakın yörünge uydularını yaygınlaştırmak için KÜPSAT konsorsiyumunu kurdu

BARIŞ SEDEF

Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanlar Derneği (TUYAD) 2000 yılında Ticaret Bakanlığı ve reel sektördeki oyuncuların bir araya gelmesiyle kuruluyor. Derneğin yönetim kurulunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRKSAT, MONACOSAT gibi hem kamuda hem de özel sektörde faaliyet gösteren önemli oyuncular var. Derneğin, ana amacı ise elektronik sanayisinin gelişmesi ve televizyon yayıncılığının özerk hale getirilmesi. TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, uydu teknolojilerini kamu ve özel sektörde yaygınlaştırmak istediklerine vurgu yaparak, “Biz, ülkemizdeki uydu uzay alanlarını korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bundan 30 yıl önce en uzak yörüngelerdeki uyduların daha değerli olduğunun altını çizen Özaydın, “Şimdi ise yerin 2 bin kilometre uzağındaki yakın yörünge uyduları daha değerli. Bu yakın yörünge uyduları akıllı cep telefonlarına doğrudan internet sağlayabilecek teknolojilere sahip. Akıllı telefonların yaygınlaşmasındaki ana etmen de buradan geliyor” diye konuştu. 2 bin kilometredeki yakın yörünge uydularında yere lazer ışınlama denemelerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgu yaparak, “Bu uydularla insanlar birebir işaretlenip takip edilebiliyor. İlave olarak lazere ışınlarıyla bu insanlara dokunabiliyoruz. Tank ve uçaklarla yapılan tüm unsuları yakın yörünge uydularıyla yapabiliriz” diye konuştu.

Maliyeti 1,5 milyon dolar

Yakın yörünge uydularının ortalama maliyetinin 1,5 milyon dolar olduğunu kaydedn Özaydın, “Bu uydularla Türkiye’yi üç saat gibi kısa bir sürede tarayarak aradığımız herhangi bir unsuru kodladığımız takdirde yakalamamız söz konusu. TUYAD olarak birinci ana vazifemiz bu yakın yörünge uydularının yaygınlaştırılması” diye konuştu. TÜRKSAT’ın önemli başarıları arasında yer alan İMECE’nin yakın yörünge uydusu olduğunu ifade eden Özaydın, uydu teknolojilerinde hiçbir ülkenin yüzde 100 yerli teknolojiye sahip olmadığını önemli olanın değer yaratan unsurların bir araya getirilmesi ve yazılımın yerli unsurlardan oluşması olduğunu söyledi.

Amazon 15, Elon Musk 30 bin uyduyla tepemizde

Türkiye’nin dünyada en büyük ilk üç televizyon üreticisi arasında yer aldığının altını çizen Özaydın, “Uydularda televizyonlar gibi elektronik kartla çalışan bir sisteme sahip. Üye firmalarımız yakın yörünge uydularının yapabilmek adına ortak bir konsorsiyum kurmuş vaziyetteler. TUYAD olarak biz, ana kartların dizaynı ve firmaların birbiriyle network kurması hususunda çalışmalar yapıyoruz” dedi. Kurdukları konsorsiyumun adının KÜPSAT olduğunu dile getiren Özaydın, “Eğer biz bunu yapmazsak, o alanları farklı ülkelere kaptırmış oluruz.

Bugün Amazon’un 15 bin Elon Musk’un 30 binden fazla uydusu tepemizde. Bu uydulardan bazıları yörüngemize oturmuş bazıları da oturmak için sıra bekliyor” dedi. Uzay alanlarıyla ilgili herhangi bir regülasyonun olmadığını dile getiren Özaydın, “Biz alanları tescil edip yerleşmezsek yakın yörünge uydularıyla gelmesi muhtemel bir regülasyonda ‘Size yer kalmadı’ diyebilirler” şeklinde konuştu. Türkiye’nin ilk yakın yörünge uydusunu geçtiğimiz aylarda fırlattığını dile getiren Özaydın, bu uyduların yaygınlaşması gerektiğini bildirdi.

Uydu savaşları başladı

Bugün Rusya ve Çin’in yakın yörünge uydularının ABD tarafından düşürüldüğünü öne süren Özaydın, “Yakın yörünge uyduları özelinde başlayan bir savaş var. Bu yakın yörünge uydularının yansıma yaptığı küp uydular yayınları etkiliyor. Bu yayını etkilenen uydu bir uydusunu feda ederek onun yayınını engelleyen diğer uyduya çarptırarak düşürüyor. Düşürülen bu uydunun işlevini başka bir araçla yerine getirmeniz mümkün değil” diye konuştu.

Yakın yörünge uydularında regülasyonların gelmesiyle uzay alanları konusunun ön plana çıkacağına işaret eden Özaydın, “Olası afetler konusunda da yakın yörünge uydularının yaygınlaşması işi kolaylaştırıcı bir etkiye sahip. Özellikle arama ve kurtarma çalışmalarında vakit kazanımı hususunda ciddi bir avantaj elde edilmesine sahip” diye konuştu.