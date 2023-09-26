Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 12. Sigorta Haftası’nda düzenlediği 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi ile sektörün en önemli buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Zirve’nin ilk gününe katılan konuşmacılar arasında Japonya, Yeni Zelanda, Yunanistan gibi yakın dönemde deprem tecrübesi yaşamış ülkelerin sigorta sektörlerinin temsilcilerinin yanı sıra OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin ile Psikolog Beyhan Budak da yer aldı.

“Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü” temasıyla düzenlenen Zirve’nin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik; “Finans sektöründe yaklaşık yüzde 5 paya sahip sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün ekonomimize olan katkısı, aldığı payın çok ötesindedir. Ayrıca bu sektörler Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hazırlanan ve afet yaralarının sarılması, makro finansal istikrar, enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ile istihdamın devamını temel alan Orta Vadeli Program (OVP) için de oldukça önemlidir” dedi.

OVP kapsamında atılacak adımlara değinen Osman Çelik; afet sigortası mekanizmasıyla vatandaşların tüm afetlere karşı korunacağını, Otomatik Katılım Sistemi’nin işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşüp Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin kurulacağını, demografik değişim ve yaşlanma nedeniyle Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası oluşturulacağını ve Bina Tamamlama Sigortası’nın yanı sıra inşaat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Yapı Sorumluluk Sigortası’nın yaygınlaştırılacağını söyledi.

Katılım Sigortacılığı ve Emeklilik Uygulamalarının da içinde yer aldığı Katılım Finans Kanunu çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Çelik, Türkiye Yüzyılı’nda yeni fırsat alanlarının değerlendirilmesi adına sektöre destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

2. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin açılışında konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Sigortacılık Kanunu’nda revize yapılacağını, “Sigorta 3.0” olarak adlandırılan dönemde kilometre taşı niteliğinde birçok değişim yaşanacağını söyledi. Eroğlu, ‘Piyasa Disiplini’ odağında yapılacak etkin denetimlerden veri düzenlemesine, ilişkili kurumlarda reformdan, şahsi sorumluluğa kadar pek çok uygulamanın hayata geçeceğini belirtti.

Şirket bilançolarında görülen iyileşmeye dikkat çeken SEDDK Başkanı, sektör gelişiminin, küresel konjonktüre rağmen ekonominin elde ettiği güçlü büyümenin bir yansıması olduğunu ve Orta Vadeli Program’ın uygulanmasıyla ekonomide yaşanacak pozitif ivmenin uluslararası sermayenin ilgisi olarak sektöre döneceğini vurguladı.

Yüzyılın afeti olarak anılan depremlerden sektörün, hızlı organize olarak alnının akıyla çıktığını söyleyen SEDDK Başkanı Eroğlu, beklenen Marmara depremi için de çalışmaların başladığını ifade etti. Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketlerin finansal dayanıklılıklarını sağlayabilmek için onlardan stres testleri ve senaryo değerlendirmeleri yapmalarını istedik. Dengeleme karşılığı düzenlemesi ile hızlıca fon biriktireceğiz. Ayrıca zorunlu deprem sigortasında bir yandan kapsamını genişletiyoruz, diğer taraftan ihtiyari konut sigortasını da kapsayacak reform niteliğinde değişikliklere gidiyoruz. Poliçelerde enflasyon klozu getirerek, sigortalılarımızı deprem riskine karşı koruduğumuz gibi enflasyona da karşı koruyacağız.”

“Sigorta şirketlerinin merkezinde bulunduğu ekosistemi daha da geliştireceğiz”

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin açılış konuşmasında Kahramanmaraş depremi sonrasında ortaya çıkan teminat açığına vurgu yaptı. TSB Başkanı Gülen, sözlerine şöyle devam etti: “6 Şubat depremlerinin ardından meydana gelen kayıp 105 milyar dolar. Yapılan ödeme ise 5 milyar dolar seviyesinde. Sigorta Kıymet Bilmektir şiarımınız ışığında, sigortalanmanın önemini daha iyi anladığımız şu dönemde, bu bilinci artırmada ve teminat açığının hızla kapatılmasında hepimize görevler düşüyor.”

Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin afetler karşısında sigorta sektörünün rolünü ve gelişme alanlarını tartışmak için çok kıymetli bir zemin ve buluşma noktası olduğunun altını çizen Gülen, “Sigorta ekosistemin merkezinde konumlanan sigorta şirketleri ve sektörün rehber kuruluşu TSB olarak bütün çalışmalarımızı bu ekosistemi daha da büyütmek ve sağladığı koruma kalkanını genişletme ekseninde yürütüyoruz. Bu bağlamda SEDDK’nın sektörü ‘daha hızlı koşmaya’ teşvik eden öncü çalışmaları çok değerli. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle sigortacılık ekosistemini büyütmek, geliştirmek, ülkemiz ve vatandaşlarımıza fayda sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; güçlü sigortacılık, güçlü Türkiye demektir.” dedi.

TSB’nin düzenlediği 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından “Sigortacıların Rolü: Katastrofik Afetlerin Etkilerinin Hafifletilmesinde Sigortacıların Katkısı ve Öğrenilen Dersler” başlıklı panelle devam etti. Panele; Japonya Hayat Sigortası Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hayato Komada, Yunanistan Sigorta Şirketleri Birliği Genel Müdürü Elina Papaspyropoulou, EBRD Ankara Ofis Başkanı ve Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez ile Yeni Zelanda Sigorta Konseyi Başkanı Tim Grafton katıldılar.

OECD Türkiye Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin’in de konuşma yaptığı etkinliğin birinci günü, Dünya Bankası Eski Sigorta Baş Uzmanı Serap Oğuz Gönülal ile Fransız Sigorta Federasyonu Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Christian Pierotti’nin katıldığı “Afet Risklerine Karşı Finansal Korumanın Geliştirilmesi: Afet Risk Sigortası Programlarının Rolü: Kamu-Özel Sektör İş birlikleri” başlıklı panelle devam etti.

“Katastrofik Riskleri Yönetmede Reasüransın Katkısı”nın masaya yatırılacağı Zirve’nin ilk gününde “Bilişsel Teknolojiler, Üretken Yapay Zekâ ve Sigorta” konusuna da yer verildi.

Bugün de devam edecek Zirvede deprem ve dayanıklı şehirlerin inşası konuları üzerinde durulacak. Bugünün konukları arasında Prof. Dr. Naci Görür de yer alacak.