Fitch: Türk sigorta sektöründe iyileşme sinyalleri güçleniyor

Türk hayat dışı sigorta sektörü, operasyonel koşullarda gözlenen iyileşme ve fiyatlandırmadaki güçlenme sayesinde önümüzdeki dönemde olumlu bir seyir izleyebilir. Enflasyonun yavaşlaması, yüksek faiz oranları ve alınan regülasyon kararları, sektörün kazançlarını ve direncini destekliyor. Bununla birlikte, ekonomik dalgalanmalar ve özellikle motorlu taşıt sorumluluk (MTPL) alanındaki yapısal zorluklar risk oluşturmaya devam ediyor.

İşlem ortamı istikrar kazanırken, yıllık enflasyonun son dönemde önemli ölçüde yavaşladığı görülüyor. Brüt yazılan primler geçtiğimiz dönemde sağlık, motor ve mülk sigortası öncülüğünde önemli bir artış kaydetti.

Sağlık sigortası primlerindeki artış, kamu sağlık hizmetlerindeki bozulmalarla birlikte artan talebi yansıtıyor. MTPL primleri, yeni bir fiyatlandırma endeksleme sistemi ve yapılan zamlarla yükselirken, mülk sigortası primleri de doğal afet risklerine karşı artan müşteri farkındalığı ile belirgin bir büyüme gösterdi.

Fitch Ratings, tüm bu gelişmelere rağmen, sektörün genel sigortacılık karlılığının zorlu olmaya devam etmesini ve kombine oranın belirli bir seviyenin üzerinde kalmasını bekliyor.

Motor hasar ve mülk branşlarının kârlı olması muhtemelken, sağlık segmenti yoğun rekabetle karşı karşıya ve MTPL, yüksek bir kombine oranla yapısal olarak zarar etmeye devam ediyor. Son dönemde getirilen prim tavanı endeksleme mekanizması ve yapılan tek seferlik prim artışı, MTPL'deki sigortacılık zararlarını bir miktar azaltmış olsa da, düzenleyici fiyat tavanları risk bazlı fiyatlandırmayı engelliyor. Yapısal reformlar olmaksızın kârlılıkta sürdürülebilir bir iyileşme beklenmiyor.

Sektörün dayanıklılığı, daha sıkı sermaye yeterliliği kuralları, üç aylık bazda yapılan bilanço gözetimi ve aşırı prim büyümesine getirilen kısıtlamalarla güçlendirildi. Yüksek faiz oranlarının da desteğiyle sektörün yasal ödeme gücü oranı son dönemde iyileşme gösterdi.

Türkiye Afet Sigortaları Havuzu (DASK) ve düzenleyici kurum, sektörün direncini artırmak ve doğal afet sonrası hızlı tazminat ödemesini sağlamak amacıyla afet kapsamını daha fazla riski içerecek şekilde genişletme çalışmaları yürütüyor.