SEDDK katılım sigortacılığı yönetmelik taslağına ilişkin çalıştay düzenledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, çalıştayın, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Katılım Sigortanın destekleriyle düzenlendiği belirtildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın yaptığı kaydedilen açıklamada, çalıştayda, Türkiye genelindeki çok sayıda üniversiteden akademisyenler ile sektör temsilcilerinin bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, çalıştayda, yönetmelik taslağının çok yönlü değerlendirme ve istişarelere konu olduğu vurgulandı.

Katılımcıların taslağa ilişkin görüş, öneri ve katkılarını, yapıcı bir zeminde paylaşma imkanı bulduğuna işaret edilen açıklamada, "Çalıştay, katılım sigortacılığının gelişimi açısından önem taşıyan hususların şeffaf bir ortamda tartışılmasına zemin hazırladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, SEDDK yetkililerinin, katılım sigortacılığının güncel durumu, Türkiye açısından taşıdığı potansiyel, uluslararası uyum gereklilikleri, stratejik hedefler ve yasal altyapıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, taslak yönetmeliğin genel çerçevesine dair kapsamlı sunum yaptığı belirtildi.

Yönetmelik taslağının her bir bölümünün, farklı oturumlarda katılımcıların değerlendirmeleriyle müzakere edildiği bildirilen açıklamada "Katılım sigortacılığı alanında düzenleyici kurum, sektör ve akademi dünyasını aynı masa etrafında buluşturan çalıştay, sektörün sağlıklı gelişimi, yasal altyapının güçlendirilmesi ve katılım sigortacılığının geniş kitlelere ulaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi." denildi.