Alkim, potasyum sülfat gübre üretimine yeniden başladı
Alkim, hammadde tedariki noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ara verdiği potasyum sülfat gübre üretimine yeniden başladığını duyurdu.
Alkim, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile potasyum sülfat gübre üretimine yeniden başladığını duyurdu.
KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz potasyum sülfat gübresi üretimi için gerekli hammadde bağlantısını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İthal edilen potasyum klorür Afyon Dazkırı Potasyum Sülfat Tesislerimize ulaşmış olup, üstün kaliteli, %100 suda çözünür potasyum sülfat gübremizin üretimi tekrar başlamıştır. Organik tarım sertifikalı gübremiz öncelikle Türk tarımına tahsis edilecektir.” ifadelerine yer verildi.