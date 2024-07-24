TMO, üreticiden 29 milyar lira değerinde ürün aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) üreticiden 3,3 milyon ton ürün aldığını bildirdi. Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Bakan Yumaklı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, sokak hayvanlarına ilişkin "Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu." açıklamasını yaptı.

Hükümetin bu konuda kararlı olduğunu belirterek, "Meclisimiz gereğini yapıyor, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek." dedi.

Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.

Yumaklı, "Temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma ve rehabilitasyon." dedi. Önerilen hususun sahiplendirme olduğunun altını çizerek, "'Alacaklar, hepsini öldürecekler' gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı." açıklamasında bulundu.

Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu, tarla yakılması, izmarit atılması ve mangal yapılması gibi nedenlerle çıktığını belirtti.

Bakan Yumaklı, yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarının kesinlikle yalan olduğunu, Bakanlığın bu alanları fidanla buluşturduğunu bildirdi. Bakan, "Bizim 25 bin arkadaşımız var, onları çok fazla görmeyiz, güvenlik güçlerimiz gibi yeşil vatanı korumak için canlarını hiç sayarlar." dedi.

Yumaklı, TUSAŞ'a yaklaşık 5 ton kapasiteli 8 yangın söndürme helikopteri siparişini verdiklerini belirterek, "İnşallah 2028'den itibaren teslimatlar başlayacak." açıklamasını yaptı.

Bitkisel üretim planlaması eylülde başlıyor

Bakan, fahiş et fiyatları ile ilgili, "Hiçbir toleransımız olamaz. Üreticinin faydalanmadığı, tüketicinin de yüksek fiyatla et tüketimine sebep olan bu hususu tolere etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı, bitkisel üretim planlamasının eylül ayından itibaren hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar gibi 13 stratejik üründe başlayacağını bildirdi. Bakan, "Bu yıl buğday rekolte tahminimiz 21 milyon ton. Diğer ürünlerde de bizi zora sokacak ya da endişelenmemizi gerektirecek rekolte düşüklüğü beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan, TMO'nun üreticilerden yaklaşık 29 milyar lira değerinde 3,3 milyon ton ürün aldığını, bunun 6,5 milyar lirasını ödediğini ve ödemelerin devam ettiğini belirtti.