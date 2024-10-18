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Bakanlı Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin lira tutarında destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlı Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara aktarıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı. Destekleme ödemelerinin, çiftçilere bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Bitkisel ürün sigortası desteği 960 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 74 milyon 715 bin 893 lira, mazot ve gübre desteği 777 bin 555 lira, fındık alan bazlı gelir desteği 488 bin 552 lira olmak üzere toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz, bereketli olsun." dedi. 

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