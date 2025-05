TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta: “Çalışmaların yavaş ilerlediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor”

ADNAN AÇIKGÖZ/TARSUS



TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Armağan Öner ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Tarsus’un Kurbanlı mevkiinde yükselen bölgenin son durumu hakkında bilgiler verdi. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında, altyapı finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan TÜİOSB’nin, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın tüm kriterlerini karşılayacak şekilde, Endüstri 4.0 felsefesine uygun olarak kurgulandığını dile getiren Balta, şöyle devam etti: “Üçüz dönüşümün en önemli adresi olacak bölgedeki altyapı çalışmaları bu yılsonunda tamamlanacak. 2018’de 58 hektar olarak planlandıktan sonra 2022’de 60 hektara, 2025’te ise 108 hektara yükselen TÜİOSB’nin yüzölçümü, 74 hektarlık yeni genişleme alanıyla toplam 300 hektara ulaşacak. Hâlihazırda 60 tamamlanmış sanayi parselinin bulunduğu bölgemizde, gıda sektöründen 49 firmaya tahsis ve ön tahsisler yapıldı. TÜİOSB’nin toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu rakam genişleme alanlarıyla birlikte 2026 yılında güncellenecek, tamamlandığında 1,5 milyar dolara yaklaşacak. 100 fabrikanın kurulacağı bölgemiz, 10 bin istihdam ve yıllık 500 milyon dolarlık ihracat hedefiyle artı değer oluşturacak. Fabrika inşaatlarına başlanan ilk etapta, üretimin 2025 sonunda başlaması öngörülüyor. Şu an 1 yatırımcımız tesisini tamamlayıp üretime başladı. 2 firmamız da inşaata ilk kazmayı vurdu. Ruhsatını alıp çalışmalara başlayan da 12 şirketimiz bulunuyor. Yılsonunda en az 15 tesis devreye girebilir ama buradaki gelişim yatırımcıya bağlı.”



“Her bir bölge için 17 bakanlığın izni gerekiyor”

TÜİOSB’deki çalışmaların yavaş ilerlediği iddialarını dile getiren bir basın mensubunun sorusunu da yanıtlayan Gül Akyürek Balta, “Merkezin en kısa zamanda tamamlanması için çaba gösteriyoruz. Türkiye’de bir OSB ortalama 10 yılda kuruluyor. Biz 7 yılda 3 OSB kurduk, 4’nücüsü için yola çıktık. Her bir sanayi bölgesinin kurulması, 17 bakanlıktan yeniden izin almayı gerektiriyor. Şu an 5’inci etabın çalışıldığı Mersin OSB, her bir bölüm için yeniden kurulum süreci yaşadı” diye konuştu.



Direkt uçuşların artması bekleniyor

TÜİOSB’nin avantajlı konumuyla dikkat çektiğini ifade eden Gül Akyürek Balta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgemiz Mersin’e 49, Adana’ya 40, Mersin Uluslararası Limanı’na 46, Çukurova Uluslararası Havalimanı’na 27, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’na 4, Yenice Lojistik Merkezi’ne 21 kilometre mesafede bulunuyor. Bölgemiz, havalimanının açılmasıyla cazibesini artırdı. Bir İngiliz ortaklı Amerikan şirketi, havalimanının tamamlanmasıyla bize geldi. Direkt yurtdışı uçuşlarının artmasını bekliyoruz. 23 Mayıs’ta Çukurova’dan direkt Londra’ya uçuşlar başlıyor. Londra’dan bir yatırımcımız da bu yazdan itibaren sık sık gelerek yatırımını hızlandırmayı amaçlıyor. Direkt uçuşların önemini biliyor ve bu noktada adımların atılmasını bekliyoruz.”



TÜİOSB’de yerli ve yabancı olmak üzere çok değerli markalara ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Balta, “Bu markaların birçok özelliğimizden dolayı bizi keşfetmiş olmaları gurur verici. Genişleme alanında birçok kıymetli markaya yer vereceğiz ancak kurumsal firmaların isimlerini, gizlilik anlaşmaları nedeniyle açıklamıyoruz” dedi.