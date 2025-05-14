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Mansur Yavaş'tan çiftçiler günü mesajı: Çiftçiye destek, kamu görevi ve sorumluluğumuzdur

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, 2019’dan bu yana 50 bini aşkın çiftçiye 3,9 milyar lira destek verildiğini, bu desteğin yüzde 93’ünü küçük ve orta ölçekli üreticilere verildiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan çiftçiler günü mesajı: Çiftçiye destek, kamu görevi ve sorumluluğumuzdur
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, 2019’dan bu yana 50 bini aşkın çiftçiye 3,9 milyar lira destek verildiğini, bu desteğin yüzde 93’ünü küçük ve orta ölçekli üreticilere verildiğini söyledi. Yavaş "Unutmayalım tarım politikaları ülkemizin beka sorunudur. Çiftçimize destek olmak, sadece bir tercih değil, kamu görevi ve sorumluluğumuzdur" dedi.

"Biz bu zorluklara kayıtsız kalmadık"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş şunları kaydetti:

"Gün doğmadan tarlaya inen, toprağı alın teriyle yoğuran çiftçimiz; bugün yüksek maliyetler, düşük alım fiyatları ve ithalat politikaları altında adeta ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz bu zorluklara kayıtsız kalmadık. 2019’dan bu yana 50 bini aşkın çiftçimize 3,9 milyar lira destek sağladık. Bu desteğin ?’ünü küçük ve orta ölçekli üreticimize verdik. Unutmayalım tarım politikaları ülkemizin beka sorunudur. Çiftçimize destek olmak, sadece bir tercih değil, kamu görevi ve sorumluluğumuzdur. Her zaman yanınızdayız. 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun."

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