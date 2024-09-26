Bayer, Agro Arena etkinliğinde 1000’e yakın mısır üreticisiyle buluştu

Tohum, bitki koruma ve dijital tarım alanlarında küresel lider konumunda olan Bayer Tarım Ürünleri, Manisa’da gerçekleştirdiği “Agro Arena Mısır” etkinliği kapsamında bine yakın üreticiyle buluştu.

Bayer Tarım Ürünleri ekibi, iki gün süren etkinlikte danelik ve silajlık olmak üzere DEKALB’in kaliteli ve yüksek verimli geniş mısır çeşidi portföyünü, Bayer’in bitki koruma ürünlerini, dijital tarım çözümlerini ve mısır yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken tüm noktaları üreticilerle paylaştı. Ayrıca mısır yetiştiriciliğinin geleceğini yüksek ekim sıklığı, yüksek verim alma potansiyeli, kalite değeri ve dayanıklılığıyla şekillendirecek yenilikçi yaklaşımını tanıttı.

"Dijitalleşme, tarımın geleceği açısından büyük öneme sahip"

Dijitalleşmenin tarımın geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayer Tarım Ürünleri ekibi; üreticilerin uydu haritaları üzerinden tarla sağlığını, bitki gelişimini ve ürün su kullanımını istedikleri anda bilgisayar veya mobil cihazlarıyla uzaktan takip etmelerine, maksimum verim almalarına ve karşılaştıkları riskleri yönetebilmelerine yardımcı olan dijital tarım uygulaması Climate FieldView’ı deneyimlemelerini sağladı. Climate FieldView Plus’ı kullanan üreticiler; ekimden hasata kadar olan tüm süreçte tarlalarındaki tüm verileri toplayarak ve bir sonraki sezon için ekim sıklığı tavsiyesi alarak birim alandan maksimum verim sağlayabiliyor.

DEKALB mısır çeşitlerini tarla koşullarında görebilen; Adengo, Laudis ve Capreno gibi Bayer’in mısır bitki koruma çözümlerini yakından tanıma fırsatı bulan üreticiler, aynı zamanda deneme istasyonlarını gezerek alanında uzman kişilerden özellikle doğru zamanda doğru çözümü uygulama hakkında detaylı bilgi edindi.

Agro Arena Mısır etkinlikleri, 30 Eylül-1 Ekim arasında Sakarya'da devam edecek

Etkinlikte 4 Mevsim mobil uygulamasına üye olan üreticiler, “Bitki koruma nasıl sağlanır?”, “Zirai ilaçlama ne zaman yapılır?”, “Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla nasıl mücadele edilir?” gibi soruların cevaplarını buldu ve Kazananlar Kulübü Sadakat Programı ile kullandıkları Bayer bitki koruma ürünlerinden nasıl puan kazanabileceklerine dair detaylı bilgiye ulaştı.

Üreticilerin her zaman yanında olan Bayer Tarım Ürünleri; Agro Arena Mısır etkinliklerine 30 Eylül-1 Ekim’de Sakarya’da tüm hızıyla devam edecek.