Uçsuz bucaksız tarlada patates hasadı zamanı! Son durak Sivas oldu

Türkiye’nin patates ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Sivas’ta patates hasadı başladı. Hafik ilçesi sınırlarında yaklaşık 4 bin dekar arazide toprakla buluşturulan tohumlar olgunlaşarak toprağın altından çıkarıldı. Uçsuz bucaksız arazide yaklaşık 600 mevsimlik işçi, karınca misali çalışmaya başladı. Nisan ayında evlerinden çıkarak çeşitli illerde çalışan yaklaşık 600 mevsimlik işçinin son durağı Sivas oldu.

"Tohumların tamamı yurt içinde geliştirildi"

Tohumluk patates üreticisi Mert Ekinci, hasadı yapılan tohumluk patateslerin hepsinin yerli çeşitler olduğunu söyleyerek, "Burada yaklaşık 3 bin 500 dekar üretim alanımız var. Şu anda yerli çeşitlerimizin tohumluk hasadına başlamış bulunmaktayız. Ortalama olarak yaklaşık 4 bin kilo civarında bir verim aldık. Patates dikimlerimiz nisan ayı ortalarında başlıyor. Eylül sonu gibi de hasat etmeye başlıyoruz. Hasat ekim ayının ortasında kadar sürecek. Hasadını yaptığımız tohumluk patateslerin hepsi yerli çeşitler. Bu tohumların tamamı yurtiçinde geliştirilen çeşitler. Bu patatesler sanayilik yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı verimli çeşitler" dedi.

"Sivas son durağımız"

Sivas’ta patates hasadının yaklaşık iki hafta süreceğini belirten mevsimlik işçi Mahmut Dikeç, "Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geliyoruz. Arkadaşlarımızla evlerimizden Nisan ayında çıkıyoruz çeşitli bölgelere gidiyoruz. Sivas bizim en son durağımız. Evden çıkınca ilk Konya’ya uğruyoruz. Konya’dan sonra Ege bölgesine gidiyor, domates hasat ediyoruz. Ordu tarafına gidip fındık topluyoruz. Yaklaşık 6 ay evimizden uzak kalıyoruz. Bu serüven ister istemez zorlu geçiyor. Arkadaşlarımızın çoğu çocuklarını alıp geliyor. Okullar başlayalı iki hafta oldu, çoğunun öğrencisi halen burada. Bu aylar yine biraz serin ama genelde güneşin altında çalışıyoruz ve çok sıcak oluyor. Sivas’ta patates hasadı yaklaşık iki hafta sürecek. Burası da bittikten sonra evimize döneceğiz. Evlerimize gidince durmayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.