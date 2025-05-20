Selçuklu Belediyesi’nden üreticiye arılı kovan desteği

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirilmesi, üretimin teşvik edilmesi amacıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan “Yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği” projesinin üçüncü yılında başvuru yapan üreticilerin arılı kovanları dağıtıldı. Her yıl artan taleple birlikte üretimle ilgili önemli bir ivme kazanan proje, Selçuklu’nun yeni markası oldu. Üreticiler bundan sonraki bir aylık süreçte Selçuklu Belediyesi’nin teknik ekibine arıcılık ve bal üretimi ile ilgili konularda danışabilecek.

“Taşra mahallerimizde bu zamana kadar 887 adet arılı kovan desteğinde bulunduk”

Selçuklu Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı önceleyerek üretimi ve üreticiyi daima desteklediklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “ Selçuklu’da tarım ve hayvancılık adına yatırımlarımıza devam ediyoruz. Biliyoruz ki özellikle tarımsal üretim günümüzde ülkelerin en büyük dinamiklerinden bir tanesi. Bu anlamda üretimin artırılması konusunda sorumluluk alarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Kırsal bölgelerimizde azalan üretim gücünü canlandırmak üzere uyguladığımız ve bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz projelerimizden bir tanesi olan “Yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği” projesine üreticilerimizin artan ilgisi çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor” dedi.

“182 üretici projeye dahil oldu”

Selçuklu’nun her anlamda kalkınması için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Bu yılki dağıtım programımızda 33 taşra mahallemizde 82 üreticimize 410 adet kovan desteğinde bulunduk. Bu sayıyla beraber Selçuklu’da bu zamana kadar 887 arılı kovan desteği sağlarken 182 üreticimizi projemize dahil ettik. Arıcılığın ilçemizde gelişmesiyle birlikte taşradan merkeze göçün önüne geçmekle beraber hedefimiz; taşra mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin bölgenin özelliklerine göre üretime dahil olup bölgesel ve ekonomik kalkınmaya katılmasıdır. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizin her anlamda kalkınması, tüm hemşehrilerimizin hayat standartlarının artması için gece gündüz demeden çalışıyoruz yeni projeler üretiyoruz ve mümkün olan en hızlı şekilde bu projeleri uyguluyoruz. Arılı kovan desteği alan üreticilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum” ifadelerini kullandı.