Borç ertelensin, destek artsın

Nisan ayında yaşanan zirai don afeti kapsamında üretici ve dolayısıyla bölge ekonomisinin yaşadığı mağduriyet meslek örgütleri tarafından ortak bir bildiri ile dile getirildi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Bulancak TSO Başkanı Ali Fatoğlu, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ünal Şensoy, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ak, Giresun Esnaf ve Sanatkarları Birliği Başkan Vekili Ercan Ayhan ile Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan katıldı.

Fındıkta kahverengi kokarca istilası ile zirai don afeti konularının gündeme geldiği toplantı ardından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Ülke olarak dünya fındık üretiminin yüzde 70’ine sahip olmamıza rağmen verim ortalaması düşük bir bölgede, kahverengi kokarca ve zirai don afeti ile mücadele etmekteyiz. Bölgemizde yaşlı fındık bahçeleri verimin düşüklüğünü tetiklerken, kahverengi kokarca istilası ve akabinde bu yıl yaşanan zirai don afeti ciddi mağduriyet yaratmıştır. Dolayısıyla; 2024 yılı ile fındıkta kaliteyi düşürmeye başlayan kahverengi kokarca için uzun soluklu bir eylem kararı alınması ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca desteklerin birim alanda verim artışı ve kalitede iyileşme olarak fındık sektörüne fayda sağlaması hedeflenmelidir. Türkiye’de üretilen fındığın %15-20’si iç piyasada tüketilmekte ve %80-85’i ise ihraç edilmektedir. Tüm olumsuzluklara rağmen, 2024 dönemi ile 3 milyar dolara yaklaşan fındık ihracat rakamı ülkemiz adına önemlidir. Bu bağlamda 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin büyük bir çoğunluğunda yaşanan zirai don afeti, tarım sektöründe birçok mahsule zarar vermiş ve üretici dolayısıyla ekonomi olumsuz etkilenmiştir. Bölgemizde 500 metre ve üstünde yoğun hissedilen zirai don afeti, 2025 mahsulü fındıkta telafisi zor bir zararı beraberinde getirmiştir.”

Bölge üreticisi mutlaka desteklenmeli

Bölgesel bir krizin yaşanmaması adına hükümetin destekleyici kararlar almasının beklendiğinin belirtildiği ortak açıklama ayrıca şöyle devam etti:

“Bölge serbest piyasasının can damarını oluşturan fındık girdisinde ekonomik bir dar boğaz ve akabinde bölgesel bir krizin yaşanmaması adına ilgili kurum ve merkezi hükümetin destekleyici kararlar almasının yararlı olacağını ön görmekteyiz. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan zirai don hasarı görmüş üreticiyi desteklemeye yönelik beyanı müjde olarak kabul ederken, fındık bölgesinin bu kapsamda değerlendirilecek olmasına dönük Tarım İl Müdürlüklerinin başlattığı çalışmaları da yakından takip etmekteyiz. Bu vesileyle, fındık mahsulünde kahverengi kokarca istilası ve akabinde zirai don afeti sürecinin kısmi hasarla atlatılabilmesi adına, öncelikle üreticinin desteklenmesi (gübre, zirai ilaç, akaryakıt giderleri ile kredi ötelemesi) şarttır. Yine ticari piyasanın desteklenmesi için vergi borçlarının bir yıl süreyle ertelenmesi, esnaf ve ticaret erbabı işletmelerin tamamına yönelik maliyeti düşük uzun vadeli kredi uygulamasının devreye alınması gerekmektedir. Ülkemizin ekonomide uyguladığı tedbirlerin yanında bölgemizde yaşanan bu mağduriyetin en az hasarla atlatılabilmesi adına Orta ve Doğu Karadeniz Bölgelerini kapsayan bu kararların alınmasını talep etmekteyiz.”