Düzce’de beklentisi 70 bin ton

TMO’nun bu yıl fındığa verdiği 200 lira fiyatın beklenen bir rakam olduğunu söyleyen Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu,” Devlet bu yıl önceki seneye göre yüzde 50 fiyat farkı verdi. TMO’nun verdiği fiyat beklediğimiz bir rakamdı” diye konuştu.

Piyasalarda şuan fındık fiyatının yukarı çıkacak gibi bir beklenti olduğunu ifade eden Karslıoğlu, “ Bunu konuşmak pek doğru olmaz. Fındık bu ne olacağı belli olmaz. Bu arada önceki yıldan da çok devir var. Bu sene için 450 bin ton rekolte tahmini de çok düşük bir tahmin. Ayrıca kaliteyi konuşmak için de henüz çok erken. Düzce’ de rekolte 65 ila 70 bin ton arasında gerçekleşir. “ dedi.