Fas-Avrupa Birliği tarım anlaşması revize edildi

Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurt Dışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, "İmza yakında Brüksel'de atılacak. İç prosedürler tamamlanana kadar anlaşma, imzalandığı andan itibaren geçici olarak uygulanacak." dedi.



Faslı Bakan, yenilenen anlaşmanın, 2018'de taraflar arasında imzalanan mektupların ruhuna uygun biçimde hazırlandığını ve Rabat yönetiminin "ulusal sabitelerine saygı çerçevesinde gerekli açıklamaları sunduğunu" belirtti.



Anlaşmaya göre, AB'nin Fas'a tanıdığı tercihli tarifeler, Batı Sahra'yı da kapsayacak.

Burita, "Kuzeydeki ürünler için Avrupa pazarına erişim koşulları neyse, aynı koşullar Fas'ın güneyindeki ürünler için de geçerli olacak." ifadelerini kullandı.



Menşei etiketi zorunlu olacak

Buna göre, tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla bu bölgeden gelen tarım ürünlerinde üretim bölgeleri "Laayoune-Sakia El Hamra" ve "Dakhla-Oued Eddahab" etiketleriyle belirtilecek.

Burita, metinde AB'nin 2019'da Batı Sahra'ya ilişkin dile getirdiği tutuma atıf yapıldığını belirterek, Fas'ın ciddi ve güvenilir çabalarının kayda geçirildiğini söyledi.

Ayrıca Burita, AB üyesi birçok ülkenin Kral 6. Muhammed'in özerklik girişimine desteğine işaret etti.

Faslı Bakan, anlaşmanın siyasi değil "sektörel, ticari ve operasyonel" nitelikte olduğunu ancak "güçlü ve açık mesajlar" verdiğini vurguladı.

Bölgesel gelişim ve yeni fırsatlar

Kral 6. Muhammed'in vizyonunun, Batı Sahra'yı "bölgesel istikrar ve kalkınmanın merkezi" haline getirdiğini kaydeden Burita, bölgenin Avrupa ile Afrika, Akdeniz ile Atlantik arasında bir bağlantı noktası konumuna yükseldiğini dile getirdi.

ABD'nin Batı Sahra ile ilgili açıklamalarını, 9 Ekim'de Dakhla’da düzenlenecek Fas-Fransız Ekonomi Forumu'nu ve İngiltere İhracat Kredileri Ajansı'nın planlanan girişimlerini örnek gösteren Burita, anlaşmanın özellikle Batı Sahra'da tarım sektörüne katkı sağlayacağını, yeni istihdam yaratacağını ve mevcut iş imkanlarını koruyacağını ifade etti.